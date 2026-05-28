Ελλάδα

Καταδίωξη στο Μετρό του Ελληνικού από αστυνομικούς της ομάδας «Αριάδνη» – Έντρομοι οι επιβάτες

Οι αστυνομικοί της ομάδας πραγματοποιούσαν προγραμματισμένους ελέγχους όταν εντόπισαν έναν αλλοδαπό άνδρα χωρίς τα απαιτούμενα έγγραφα ταυτοποίησης
Καταδίωξη στο μετρό Ελληνικό
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στον σταθμό του Μετρό στο Ελληνικό όταν μέλη της ομάδας «Αριάδνη» καταδίωξαν έναν άνδρα με το περιστατικό να καταγράφεται από τις κάμερες.

Η καταδίωξη στον σταθμό Μετρό του Ελληνικού έγινε το πρωί της Τετάρτης (27.05.2026) λίγο μετά τις 9:00. Οι αστυνομικοί της ομάδας «Αριάδνη» πραγματοποιούσαν προγραμματισμένους ελέγχους όταν εντόπισαν έναν αλλοδαπό άνδρα χωρίς τα απαιτούμενα έγγραφα ταυτοποίησης.

Μόλις αντιλήφθηκε τον έλεγχο, ο άνδρας επιχείρησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στους χώρους του μετρό μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα των επιβατών που κοιτούσαν έντρομοι.

Στην προσπάθειά του να ξεφύγει, κινήθηκε αντίθετα πάνω στην κυλιόμενη σκάλα, όμως οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, αντίσταση και άσκηση βίας κατά υπαλλήλων, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ελληνικού.

