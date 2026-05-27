Ελλάδα

Έκλεψαν απολιθώματα από το δάσος της Λέσβου και προσπάθησαν να τα πάρουν μαζί τους στην Ολλανδία

Η περιοχή «Δυτική Χερσόνησος- Απολιθωμένο Δάσος» στη Λέσβο ανήκει στο Δίκτυο NATURA 2000
Απολιθώματα από το δάσος της Λέσβου
Απολιθώματα που έκλεψαν δύο Ολλανδοί από το δάσος της Λέσβου / ΑΠΕ ΜΠΕ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Απολιθώματα από το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου προσπάθησαν να περάσουν από το αεροδρόμιο του νησιού δύο Ολλανδοί που επρόκειτο να επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό το Άμστερνταμ.

Τα απολιθώματα εντοπίστηκαν από ελεγκτές της ΑΑΔΕ κατά τον έλεγχο των αποσκευών στο αεροδρόμιο της Λέσβου, όταν διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν δηλωθεί στο Τελωνείο και δεν υπήρχε άδεια εξαγωγής ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύμφωνα με γνωμάτευση του διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, το σύνολο των απολιθωμάτων που βρέθηκαν κατά τον έλεγχο αποτελεί αποσπασμένα τμήματα απολιθωμένων δένδρων.

Τα κομμάτια προέρχονται – με βεβαιότητα – από την προστατευόμενη περιοχή της Δυτικής Λέσβου, συγκεκριμένα από την περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο της φύσης.

Η περιοχή «Δυτική Χερσόνησος- Απολιθωμένο Δάσος» ανήκει στο Δίκτυο NATURA 2000.

Οι ελεγκτές, στο πλαίσιο του αυτοφώρου και με εντολή εισαγγελέα, συνέλαβαν τους δύο Ολλανδούς επιβάτες για λαθρεμπορία ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς.

Απολιθώματα από το δάσος της Λέσβου
πηγή φωτογραφίας ΑΠΕ – ΜΠΕ

Επιπλέον, κατάσχεσαν τα απολιθώματα, τα οποία θα αποδοθούν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, και προχώρησαν στην κατάσχεση ενός τάμπλετ, δύο κινητών τηλεφώνων και μίας φωτογραφικής μηχανής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
256
159
103
99
81
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Η στιγμή που οι δυο δράστες φτάνουν στο κατάστημα για να πυροβολήσουν τον ιδιοκτήτη
Οι δυο άνδρες φορούσαν μαύρα ρούχα και καπέλα για να μην αναγνωριστούν – Ακολούθησε καταδίωξη στον Κηφισό - Τρεις συλλήψεις, αναζητείται ακόμη ένα άτομο
Πατήσια
17
Newsit logo
Newsit logo