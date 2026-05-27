Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση ξυλείας στην Καλαμάτα

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Τετάρτης (27.05.2026) σε επιχείρηση κατασκευής ξυλείας στην Καλαμάτα στην περιοχή στο Ασπρόχωμα, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και ομάδες της πολιτικής προστασίας του δήμου Καλαμάτας, καθώς και η εθελοντική ομάδα ΟΑΚ για να σβήσουν τη μεγάλη φωτιά.

Οι φλόγες λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στο εσωτερικό της επιχείρησης, πήραν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενες εγκαταστάσεις, ενώ πυκνοί καπνοί είναι ορατοί από αρκετές περιοχές της πρωτεύουσας της Μεσσηνίας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένα άτομα.

Στο σημείο επιχειρούν οκτώ οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα, δύο οχήματα της ομάδας ΟΑΚ και ένα της πολιτικής προστασίας του δήμου.

#Πυρκαγιά σε επιχείρηση ξυλείας, στην Καλαμάτα Μεσσηνίας. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 27, 2026

Τα αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να διερευνηθούν από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης.