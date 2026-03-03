Ελλάδα

Κατασκοπεία στη Σούδα: Ποινική δίωξη για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα στον 36χρονο Γεωργιανό που προσήχθη

Κατά τον έλεγχο του Γεωργιανού διαπιστώθηκε ότι δε διαθέτει τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα
Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο "USS Gerald R. Ford", το μεγαλύτερο στον κόσμο, αποπλέει από τον κόλπο της Σούδα της Κρήτης
Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο "USS Gerald R. Ford", το μεγαλύτερο στον κόσμο, αποπλέει από τον κόλπο της Σούδα της Κρήτης / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Στο Αυτόφωρο οδηγείται ο Γεωργιανος που προσήχθη για πιθανή κατασκοπεία των εξοπλιστικών συστημάτων της χώρας στη Σούδα.

Η προσαγωγή του 36χρονου Γεωργιανού δεν έχει να κάνει με την υπόθεση της κατασκοπείας, καθώς διεξάγεται ακόμη έρευνα από την Αντιτρομοκρατική για την υπόθεση, αλλά για παράνομη είσοδο και παραμονή στην χώρα, καθώς κατά τον έλεγχο του διαπιστώθηκε ότι δε διαθέτει τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη και παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 36χρονος Γεωργιανός είχε έρθει στην Αθήνα από την Γερμανία και στη συνέχεια στη Σούδα στις 3 Φεβρουαρίου και έκανε τον τουρίστα, ενώ όπως όλα δείχνουν διενεργούσε κατασκοπεία για το Ιράν με αποτέλεσμα να προσαχθεί.

Στις 16 Φεβρουαρίου προσπάθησε να νοικιάσει το ίδιο δωμάτιο ξενοδοχείου στο οποίο έμενε ο Αζέρος που είχε συλληφθεί πριν μερικούς μήνες για κατασκοπεία στην περιοχή.

Παράλληλα είχε συλληφθεί ακόμη ένας Αζέρος εκείνη την περίοδο στην Κύπρο, ο οποίος όπως αποδείχθηκε είχε σχέση με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Στις 24 Φεβρουαρίου ο Γεωργιανός είχε τραβήξει με το κινητό του τηλέφωνο φωτογραφίες από το Αμερικανό αεροπλανοφόρο Gerald Ford το οποίο είχε καταπλεύσει στη Σούδα.

Η ΕΥΠ είχε βάλει στο «μικροσκόπιο» τον Γεωργιανό τον τελευταίο ένα μήνα, λόγω των φωτογραφιών που είχε τραβήξει από το ναύσταθμο της Σούδας και το το Αμερικανό αεροπλανοφόρο Gerald Ford, το οποίο έφτασε στην Κρήτη την περασμένη εβδομάδα. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως ο 36χρονος έστελνε κρίσιμες πληροφορίες για την αμερικανική βάση αλλά και τις αμερικανικές δυνάμεις, στο Ιράν, μέσω εφαρμογής.

Οι αρχές έχουν κατασχέσει ήδη το κινητό του, τη φωτογραφική μηχανή του και το λάπτοπ του με τον ίδιο να ισχυρίζεται πως βρέθηκε στη Σούδα για τουρισμό και όχι για κατασκοπεία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
214
138
124
65
47
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συγγενείς θυμάτων τρομοκρατίας: Με την δημοσιότητα ο Κουφοντίνας θα συνεχίσει να εμπνέει δολοφονώντας ξανά τους δικούς μας ανθρώπους
«Το ανέλπιστο δώρο της δημοσιότητας του δίνεται μεθοδικά, επεισόδιο – επεισόδιο, μεγιστοποιώντας το «ενδιαφέρον» γύρω από τον ίδιο και τα εγκλήματά του»
Δημήτρης Κουφοντίνας 5
Newsit logo
Newsit logo