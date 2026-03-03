Κατασκοπεία στη Σούδα: Ένα μήνα παρακολουθούσε η ΕΥΠ τον Γεωργιανό – Η σύνδεση με τον Αζέρο που συνελήφθη τον Ιούνιο

Τους λόγους που είχε φωτογραφίες στο κινητό του από το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, το γιατί βρέθηκε στην Ελλάδα και ειδικά στη Σούδα όπου βρίσκεται η αμερικανική βάση αλλά και τις διασυνδέσεις του με το Ιράν, προσπαθούν να βρουν τα στελέχη της ΕΜΥ που εξετάζουν την υπόθεση του 36χρονου Γεωργιανού που προσήχθη τη Δευτέρα (02.03.2026) για κατασκοπεία.

Η ΕΥΠ είχε βάλει στο «μικροσκόπιο» τον Γεωργιανό, για κατασκοπεία, τον τελευταίο ένα μήνα. Ο 36χρονος έφτασε στη Σούδα στις 3 Φεβρουαρίου αφού πρώτα ταξίδεψε από την Γερμανία στην Αθήνα. Στη συνέχεια, περιπλανιόταν στη Σούδα παριστάνοντας τον τουρίστα ενώ στις 24 Φεβρουαρίου τράβηξε με το κινητό του φωτογραφίες από το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford το οποίο είχε καταπλεύσει στην περιοχή.

Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και κατά το οποίο ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο Γεωργιανός ανέβηκε στην Αθήνα και συνελήφθη. Πλέον θεωρείται θέμα χρόνου η προσαγωγή του να μετατραπεί σε σύλληψη.

Οι αρχές έχουν κατασχέσει ήδη το κινητό του, τη φωτογραφική μηχανή του και το λάπτοπ του με τον ίδιο να ισχυρίζεται πως βρέθηκε στη Σούδα για τουρισμό και όχι για κατασκοπεία.

Πληροφορίες αναφέρουν πως έστελνε κρίσιμες πληροφορίες για την αμερικανική βάση αλλά και τις αμερικανικές δυνάμεις, στο Ιράν, μέσω εφαρμογής.

Το κοινό στοιχείο με την υπόθεση του Αζέρου

Ο Γεωργιανός προσπάθησε στις 16 Φεβρουαρίου να νοικιάσει το ίδιο δωμάτιο ξενοδοχείο στο οποίο είχε μείνει ο Αζέρος που συνελήφθη το καλοκαίρι του 2025 για κατασκοπεία.

Πρόκειται για δωμάτιο το οποίο προσφέρει θέα στην αμερικανική βάση της Σούδας.

Την ίδια περίοδο που πιάστηκε ο Αζέρος, είχε συλληφθεί και ένας ακόμη Αζέρος, στην Κύπρο ο οποίος αποδείχθηκε πως είχε σχέση με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

ΕΥΠ και Ελληνική Αστυνομία αξιολογούν την υπόθεση του Γεωργιανού ως ιδιαίτερα σοβαρή και ψάχνουν αν διενεργούσε κατασκοπεία υπέρ του Ιράν.