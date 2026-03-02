Συναγερμός στη Σούδα: Προσήχθη Γεωργιανός για κατασκοπεία

Στην προσαγωγή ενός άνδρα από τη Γεωργία γιατί κινούνταν ύποπτα κοντά στη Σούδα προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία και ερευνάται αν κατασκοπική δράση υπέρ του Ιράν.

Η υπόθεση κρίνεται από τις Αρχές ως ιδιαιτέρως σοβαρή, καθώς ο άνδρας ήρθε στην Αθήνα, πήγε στα Χανιά ως τουρίστας και κινούνταν ύποπτα στη Σούδα με αποτέλεσμα να προσαχθεί και να ερευνάται αν έχει σχέση με το Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο άνδρας συνελήφθη στην Αθήνα, κρατείται σε αστυνομική υπηρεσία της Αττικής και εξετάζεται αν έχει στρατολογηθεί από υπηρεσίες για να συλλέγει πληροφορίες για λογαριασμό του Ιράν.

Η προσαγωγή είναι αποτέλεσμα έρευνας της ΕΥΠ, η οποία είναι σε εξέλιξη τον τελευταίο καιρό στα Χανιά, μετά από πληροφορίες για κατασκοπευτική δράση στην περιοχή.

Το κινητό του τηλέφωνο και γενικά ό,τι είχε πάνω του κατά την διάρκεια της σύλληψης βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η περίπτωσή του θυμίζει αυτή του Αζέρου που είχε συλληφθεί στη Σούδα για κατασκοπεία και εξεταζόταν επίσης η σχέση του με το Ιράν