Κατασχέθηκαν 46 κιλά κοκαΐνης αξίας 1,7 εκατ. ευρώ στο λιμάνι του Πειραιά – Μεγάλη επιχείρηση των ΔΕΟΣ

Βρέθηκαν κρυμμένα σε κιβώτιο προερχόμενο από το Εκουαδόρ - Οι αρχές έχουν ήδη ιχνηλατήσει το modus operandi των κυκλωμάτων που μέσω της χώρας μας διακινούν ναρκωτικά
Ισχυρό πλήγμα στα διεθνή κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών κατάφεραν οι ελληνικές αρχές, βρίσκοντας και κατασχέτοντας 46 κιλά κοκαΐνης στο λιμάνι του Πειραιά.

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στήθηκε από Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ), σε στενή συνεργασία με τους ελεγκτές του 1ου Τελωνειακού Ελεγκτικού Κέντρου (ΤΕΚ) Πειραιά. Κατά τη διάρκειά της βρέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο προερχόμενο από το Εκουαδόρ. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες 40 συσκευασίες κοκαΐνης που έφταναν τα 46 κιλά.

Στην περίπτωση που τα 46 κιλά κοκαΐνης πωλούνταν, το οικονομικό όφελος θα ξεπέρναγε τα 1,7 εκατ. ευρώ.

Οι αρχές έχουν ήδη ιχνηλατήσει το συγκεκριμένο modus operandi των κυκλωμάτων, που αφορά στην εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών διαμέσου της χώρας μας από χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Η έρευνα συνεχίζεται από τις ΔΕΟΣ, με σκοπό την πλήρη αποκάλυψη του δικτύου και τον εντοπισμό των δραστών.

