Κατασχέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά πάνω από μισός τόνος κάνναβης – Συνελήφθησαν 3 στη Βουλγαρία

Από τον Καναδά έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά πάνω από μισός τόνος ακατέργαστης κάνναβης ο οποίος εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από την αστυνομία. Ο προορισμός του ακριβού εμπορεύματος αποδείχθηκε πως ήταν η Βουλγαρία.

Το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών αποκαλύφθηκε την Τρίτη 29 Ιουλίου 2025. Τότε, η Δίωξη Ναρκωτικών και το ελληνικό FBI έκαναν έλεγχο στα κιβώτια που έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά από χώρες της βόρειας Αμερικής με σκοπό να ελεγχθούν για ναρκωτικά τα οποία διακινούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν σάκοι με μονωτικό υλικό, που περιείχαν 810 πακέτα με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 559 κιλών.

Σε συνεργασία των ελληνικών και βουλγάρικων αρχών, την περασμένη Τρίτη συνελήφθησαν στη Σόφια 3 άτομα, τη στιγμή που προσπάθησαν να σηκώσουν την κάνναβη από φορτηγό.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.