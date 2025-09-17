Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την 4η φρεγάτα Belharra «Θεμιστοκλής»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα του Πολεμικού Ναυτικού με την κατάθεση την Τετάρτη 17.09.2025, του νομοσχεδίου στη Βουλή για την 4η φρεγάτα Belharra, στη Βουλή.

Ο δρόμος είχε ανοίξει ήδη από το ΚΥΣΕΑ που έδωσε το «πράσινο φως» για να αποκτηθεί η 4η φρεγάτα τύπου Belharra, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του ελληνικού Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχει τίτλο «Έγκριση σχεδίων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου «FDI HN» και την εν συνεχεία υποστήριξή τους».

Όπως αναφέρεται στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης, με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, εγκρίνονται:

Α) Το σχέδιο σύμβασης της υπ’ αρ. 1 τροποποίησης της υπό στοιχεία 016B/21 σύμβασης που εγκρίθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.4891/2022 (Α΄ 27), για την προμήθεια τριών φρεγατών τύπου «FDI HN» με δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (option) μιας επιπλέον φρεγάτας μετά του συναφούς εξοπλισμού τους και την παροχή υπηρεσιών για την αρχική υποστήριξή τους, μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και της κατασκευάστριας εταιρείας «NAVAL GROUP» και

Β) Το σχέδιο σύμβασης της υπ’ αρ. 1 τροποποίησης της υπό στοιχεία 017B/21 σύμβασης που εγκρίθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4891/2022 για την εν συνεχεία υποστήριξη αυτών μετά συναφών ειδών και υπηρεσιών, μεταξύ του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της κατασκευάστριας εταιρείας «NAVAL GROUP».

Στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης αναφέρεται, επίσης, ότι η ανάγκη ένταξης στον υφιστάμενο στόλο του Πολεμικού Ναυτικού, μέχρι το 2028, σύγχρονων πλοίων, τα οποία θα ενισχύσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες του εν λόγω κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, οδήγησε στην επιλογή του συγκεκριμένου τύπου πλοίου, καθόσον, αφενός είναι ο μόνος που ανταποκρίνεται πλήρως στις επιχειρησιακές απαιτήσεις και είναι διαθέσιμος προς πρόσκτηση με τα όπλα του εντός του αναφερόμενου χρονικού διαστήματος, αφετέρου στην από 28 Σεπτεμβρίου 2021 υπογραφείσα συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία στην ‘Αμυνα και στην Ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, καταγράφηκε ειδική πρόβλεψη για την εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς των εξοπλισμών και των βιομηχανιών άμυνας και ασφάλειας. Ως απόρροια της ανωτέρω συμφωνίας, υπογράφηκε το μνημόνιο συνεργασίας [Memorandum of Understanding (MoU)] μεταξύ του υπουργού Εθνικής Άμυνας και των γαλλικών κατασκευαστριών εταιρειών «NAVAL GROUP» και «MBDA FRANCE» για την προμήθεια από το Πολεμικό Ναυτικό, τριών νέων γαλλικών πλήρως εξοπλισμένων φρεγατών τύπου «FDI HN» με δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (option) μιας επιπλέον πλήρως εξοπλισμένης φρεγάτας, συμπεριλαμβανομένης της εν συνεχεία υποστήριξης των πλοίων και των όπλων τους.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, η δαπάνη θα είναι συνολικού ποσού 982 εκατ. ευρώ περίπου, η οποία αφορά στην καταβολή του τιμήματος υλοποίησης των προαναφερόμενων δύο (2) τροποποιητικών συμβάσεων:

922 εκατ. ευρώ για την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας του Πολεμικού Ναυτικού και την αναβάθμιση των αρχικών τριών (3) φρεγατών (τροποποίηση της αρ.16Β/21 Σύμβασης),

60 εκατ. ευρώ για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη των τεσσάρων φρεγατών καθώς και την επιμήκυνση της αρχικής περιόδου Εν Συνεχεία Υποστήριξης των τριών πρώτων φρεγατών (τροποποίηση της αρ.17Β/21 Σύμβασης).

Η ανωτέρω συνολική δαπάνη θα καταβληθεί τμηματικά από το τρέχον έτος έως και το έτος 2030 και συγκεκριμένα: