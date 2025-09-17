Belharra: «Πράσινο φως» από το ΚΥΣΕΑ για την 4η φρεγάτα «Θεμιστοκλής» σε αναβαθμισμένη διαμόρφωση

Σημαντικές ειδήσεις για τα εξοπλιστικά προγράμματα που «τρέχει» το Πολεμικό Ναυτικό είχε το σημερινό (17.09.2025) Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), το οποίο έδωσε το «πράσινο φως» για να αποκτηθεί η 4η φρεγάτα τύπου Belharra, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του ελληνικού Στόλου.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μίλησε για την καινούργια φρεγάτα Belharra που θα ενταχθεί στο Πολεμικό Ναυτικό, που θα πάρει την ονομασία «Θεμιστοκλής» προς τιμήν του αρχαίου Έλληνα στρατηγού και τον άνθρωπο «κλειδί» πίσω από την αποφασιστική νίκη των Ελλήνων που κατατρόπωσαν τους Πέρσες στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας το 480 π.Χ.

Ο Νίκος Δένδιας δήλωσε πως κατά την διάρκεια του ΚΥΣΕΑ έγινε παρουσίαση της 4ης φρεγάτας Belharra «Θεμιστοκλής» και πρόσθεσε ότι το νομοθέτημα είναι ήδη έτοιμο και θα κατατεθεί σήμερα (17.09.2025) στην Βουλή των Ελλήνων εφόσον έλαβε ήδη το «ναι» από το ΚΥΣΕΑ.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας διευκρίνισε ότι η νέα Belharra θα είναι διαφορετική από τις τρεις πρώτες. Συγκεκριμένα, οι φρεγάτες «Κίμων», Φορμίων» και «Νέαρχος» κατασκευάζονται βάσει διαμόρφωσης Standard 2, όπως προέβλεπε η συμφωνία που υπέγραψαν Ελλάδα και Γαλλία το 2020.

«Από την άλλη πλευρά, η Θεμιστοκλής» θα είναι σε διαμόρφωση Standard 2++ και θα έχει 1+10 αυξημένες δυνατότητες» όπως είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι η νέα φρεγάτα Belharra θα μπορεί να εξοπλίζεται με βαλλιστικούς πυραύλους, που θα προκύψουν από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ELSA (European Long Range Strike Approach).

Ωστόσο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έσπευσε να υπογραμμίσει ότι μελλοντικά και οι τρεις πρώτες φρεγάτες Belharra θα αναβαθμιστούν στην έκδοση Standard 2++, μια εξέλιξη που θα ικανοποιήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο θέλει να διαθέτει υπερσύγχρονες μονάδες για να ανταποκρίνονται πλήρως στις επιχειρησιακές ανάγκες του μελλοντικού πεδίου μάχης.

Όπως είχαμε αναφέρει στο Newsit.gr, η σύμβαση για την 4η φρεγάτα Belharra θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις για συστήματα και αναβαθμίσεις που θα τοποθετηθούν και στις τρεις πρώτες φρεγάτες, επιπλέον συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. προβλέψεις για την υποστήριξη των πλοίων τα επόμενα χρόνια.

Το κόστος της φρεγάτας φτάνει τα 809 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνει τον οπλισμό και αν υπογραφεί σύντομα η σύμβαση με την γαλλική κατασκευάστρια εταιρεία Naval Group τότε ο «Θεμιστοκλής» μπορεί να ενταχθεί στον ελληνικό Στόλο μέχρι το 2028, με την Αθήνα να επιμένει ιδιαίτερα στη συμμετοχή των εγχώριων εταιρειών.

Η αποκάλυψη του Δένδια για την ενσωμάτωση των πυραύλων από το πρόγραμμα ELSA αποτελεί νέο στοιχείο στην«εξίσωση» για τις δυνατότητες των ελληνικών ψηφιακών πολεμικών πλοίων.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πολωνία, η Ιταλία και η Σουηδία, με στόχο τον σχεδιασμό και την κατασκευή πυραύλων μεγάλης εμβέλειας από 1.000 έως 2.000 χιλιόμετρα για πλήγματα ακριβείας σε μεγάλες αποστάσεις.

Βέβαια, το πρόγραμμα αυτό βρίσκεται ακόμα σε πρώιμα στάδια, όμως σε κάθε περίπτωση είναι ενδεικτικό του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Πολεμικού Ναυτικού για την προβολή ισχύος σε Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο, την ίδια στιγμή που «κυνηγάει» την αγορά μεταχειρισμένων ιταλικών φρεγατών κλάσης Bergamini.

Οι τέσσερις Belharra στην αναβαθμισμένη έκδοση Standard 2++ θα «εκτοξεύσουν» τις δυνατότητες των ελληνικών ναυτικών δυνάμεων με νέες τεχνολογίες, ευρωπαϊκά οπλικά συστήματα και με την συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στην υλικοτεχνική υποστήριξή τους.