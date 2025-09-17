Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Belharra: «Πράσινο φως» από το ΚΥΣΕΑ για την 4η φρεγάτα «Θεμιστοκλής» σε αναβαθμισμένη διαμόρφωση

«Θα έχει περισσότερες επιχειρησιακές δυνατότητες αφού θα κατασκευαστεί στην έκδοση Standard 2++» αποκάλυψε ο Δένδιας
Φρεγάτα Belharra
Φρεγάτα Belharra στα ναυπηγεία της Λοριάν / Φωτογραφία Naval Group

Σημαντικές ειδήσεις για τα εξοπλιστικά προγράμματα που «τρέχει» το Πολεμικό Ναυτικό είχε το σημερινό (17.09.2025) Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), το οποίο έδωσε το «πράσινο φως» για να αποκτηθεί η 4η φρεγάτα τύπου Belharra, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του ελληνικού Στόλου.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μίλησε για την καινούργια φρεγάτα Belharra που θα ενταχθεί στο Πολεμικό Ναυτικό, που θα πάρει την ονομασία «Θεμιστοκλής» προς τιμήν του αρχαίου Έλληνα στρατηγού και τον άνθρωπο «κλειδί» πίσω από την αποφασιστική νίκη των Ελλήνων που κατατρόπωσαν τους Πέρσες στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας το 480 π.Χ.

Ο Νίκος Δένδιας δήλωσε πως κατά την διάρκεια του ΚΥΣΕΑ έγινε παρουσίαση της 4ης φρεγάτας Belharra «Θεμιστοκλής» και πρόσθεσε ότι το νομοθέτημα είναι ήδη έτοιμο και θα κατατεθεί σήμερα (17.09.2025) στην Βουλή των Ελλήνων εφόσον έλαβε ήδη το «ναι» από το ΚΥΣΕΑ.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας διευκρίνισε ότι η νέα Belharra θα είναι διαφορετική από τις τρεις πρώτες. Συγκεκριμένα, οι φρεγάτες «Κίμων», Φορμίων» και «Νέαρχος» κατασκευάζονται βάσει διαμόρφωσης Standard 2, όπως προέβλεπε η συμφωνία που υπέγραψαν Ελλάδα και Γαλλία το 2020.

«Από την άλλη πλευρά, η Θεμιστοκλής» θα είναι σε διαμόρφωση Standard 2++ και θα έχει 1+10 αυξημένες δυνατότητες» όπως είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι η νέα φρεγάτα Belharra θα μπορεί να εξοπλίζεται με βαλλιστικούς πυραύλους, που θα προκύψουν από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ELSA (European Long Range Strike Approach).

Ωστόσο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έσπευσε να υπογραμμίσει ότι μελλοντικά και οι τρεις πρώτες φρεγάτες Belharra θα αναβαθμιστούν στην έκδοση Standard 2++, μια εξέλιξη που θα ικανοποιήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο θέλει να διαθέτει υπερσύγχρονες μονάδες για να ανταποκρίνονται πλήρως στις επιχειρησιακές ανάγκες του μελλοντικού πεδίου μάχης.

Όπως είχαμε αναφέρει στο Newsit.gr, η σύμβαση για την 4η φρεγάτα Belharra θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις για συστήματα και αναβαθμίσεις που θα τοποθετηθούν και στις τρεις πρώτες φρεγάτες, επιπλέον συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. προβλέψεις για την υποστήριξη των πλοίων τα επόμενα χρόνια.

Το κόστος της φρεγάτας φτάνει τα 809 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνει τον οπλισμό και αν υπογραφεί σύντομα η σύμβαση με την γαλλική κατασκευάστρια εταιρεία Naval Group τότε ο «Θεμιστοκλής» μπορεί να ενταχθεί στον ελληνικό Στόλο μέχρι το 2028, με την Αθήνα να επιμένει ιδιαίτερα στη συμμετοχή των εγχώριων εταιρειών.

Η αποκάλυψη του Δένδια για την ενσωμάτωση των πυραύλων από το πρόγραμμα ELSA αποτελεί νέο στοιχείο στην«εξίσωση» για τις δυνατότητες των ελληνικών ψηφιακών πολεμικών πλοίων.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πολωνία, η Ιταλία και η Σουηδία, με στόχο τον σχεδιασμό και την κατασκευή πυραύλων μεγάλης εμβέλειας από 1.000 έως 2.000 χιλιόμετρα για πλήγματα ακριβείας σε μεγάλες αποστάσεις.

Βέβαια, το πρόγραμμα αυτό βρίσκεται ακόμα σε πρώιμα στάδια, όμως σε κάθε περίπτωση είναι ενδεικτικό του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Πολεμικού Ναυτικού για την προβολή ισχύος σε Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο, την ίδια στιγμή που «κυνηγάει» την αγορά μεταχειρισμένων ιταλικών φρεγατών κλάσης Bergamini.

Οι τέσσερις Belharra στην αναβαθμισμένη έκδοση Standard 2++ θα «εκτοξεύσουν» τις δυνατότητες των ελληνικών ναυτικών δυνάμεων με νέες τεχνολογίες, ευρωπαϊκά οπλικά συστήματα και με την συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στην υλικοτεχνική υποστήριξή τους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Φωτογραφίες ντοκουμέντα από τον πρώτο εμπρησμό του 32χρονου που επιτέθηκε στις ανήλικες στο Αιγάλεω
Ο 32χρονος είχε μπει στη χώρα μας από την Κω στις 12 Μαΐου του 2024, κατέθεσε αίτηση ασύλου καθώς ήταν πρόσφυγες πολέμου και αφού την ελαβε έφτασε στην Αθήνα , όπου δεν ειχε μόνιμη κατοικία και ο ίδιος δήλωνε άστεγος
Ο 32χρονος Παλαιστίνιος με συριακή υπηκοότητα που συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ 5
Χειροπέδες σε 25χρονο στο Χαλάνδρι για παιδική πορνογραφία - Απειλούσε ανήλικες για να του δώσουν γυμνές φωτογραφίες και βίντεο
Απειλούσε τα θύματά του και απαιτούσε να του στείλουν και άλλες φωτογραφίες, απειλώντας τα ότι θα δημοσίευε τις φωτογραφίες τους ή θα τις προωθούσε σε άλλα άτομα
Τα ευρήματα στο σπίτι του 25χρονου 3
«Με νάρκωσε και με έκλεψε» λέει ο 42χρονος για την οικιακή βοηθό στη Γλυφάδα - «Δεν έχω καμία σχέση» απαντά η ίδια
«Όταν ξύπνησα πήγα στους γείτονές μου και ζήτησα βοήθεια, τους ζήτησα να καλέσουν την αστυνομία, ήμουν χάλια, δεν έχω πάρει ποτέ ναρκωτικά. Τότε κατάλαβα ότι μου λείπουν χρήματα και κινητά»
Η οικιακή βοηθός στη Γλυφάδα 7
Newsit logo
Newsit logo