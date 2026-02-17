Καθαρά Δευτέρα στη Θήβα με Βλάχικο Γάμο: Το Σωματείο Εστίασης Θήβας σας καλωσορίζει με γλέντι και αυθεντικές γεύσεις στην καρδιά της Βοιωτίας

Χωρίς καμία αμφιβολία, η Θήβα ξέρει να γιορτάζει και η Καθαρά Δευτέρα σε αυτά τα όμορφα μέρη δεν είναι απλώς μια ακόμα αργία. Είναι κορύφωση μιας ολόκληρης αποκριάτικης εμπειρίας που ενώνει την παράδοση, την ιστορία, τη μουσική, τις υπέροχες διαδρομές μέσα στη φύση με την καλή παρέα και, φυσικά, το πολύ καλό φαγητό.

Έτσι λοιπόν, τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026, για ακόμα μία χρονιά, η πόλη φορά τα γιορτινά της και υποδέχεται επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, δίνοντας ξανά ραντεβού με ένα από τα πιο ιδιαίτερα και αναγνωρίσιμα έθιμα της χώρας: τον Βλάχικο Γάμο.

Ο Βλάχικος Γάμος: το έθιμο που κάνει τη Θήβα πρωταγωνίστρια στον χάρτη της ελληνικής Αποκριάς

Ο Βλάχικος Γάμος στη Θήβα αποτελεί ζωντανό παράδειγμα συνύπαρξης ιστορίας, λαογραφίας και πολιτιστικής δημιουργίας. Αναβιώνει την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς και κορυφώνεται την Καθαρά Δευτέρα, με τους δρόμους και τις πλατείες να γεμίζουν από δρώμενα που παραπέμπουν σε έναν «παραδοσιακό γάμο», αλλά αυτή τη φορά τον αποδίδουν με μία διασκεδαστική, σατιρική ματιά. Η συμμετοχή είναι πάντα μεγάλη, ο χορός αδιάκοπος και ενθουσιώδης και η ατμόσφαιρα θυμίζει ότι εδώ το γλέντι είναι τρόπος ζωής, όχι απλώς ένα ευχάριστο πρόγραμμα εκδηλώσεων.

Για την ιστορία πρέπει να αναφέρουμε πως η αξία του συγκεκριμένου εθίμου έχει αναγνωριστεί και θεσμικά, καθώς ο Βλάχικος Γάμος Θήβας έχει εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας (Υπουργείο Πολιτισμού), επιβεβαιώνοντας τη σημασία του για τη διατήρηση και τη συνέχεια της παράδοσης.

Η γιορτή συνεχίζεται στο τραπέζι, με οδηγό το Σωματείο Εστίασης Θήβας

Σε μια πόλη που ζει την παράδοση ανοιχτόκαρδα, με κέφι και χαρά, η φιλοξενία δεν θα μπορούσε να μην ολοκληρωθεί γύρω από ένα μεγάλο εορταστικό τραπέζι. Το Σωματείο Εστίασης Θήβας δίνει και φέτος τον δικό του παλμό στην Καθαρά Δευτέρα, στηρίζοντας έμπρακτα την εμπειρία του επισκέπτη και αναδεικνύοντας τα παραδοσιακά μαγαζιά και τις γεύσεις που χαρακτηρίζουν την περιοχή.

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Εστίασης Γιάννης Χαράτσης: «Εδώ, στην καρδιά της Βοιωτίας, το φαγητό δεν είναι απλώς ανάγκη – είναι ιεροτελεστία… Αν έχεις βρεθεί ποτέ στη Θήβα πεινασμένος; Αν όχι, προετοιμάσου για μια εμπειρία που θα σε κάνει να ξεχάσεις ό,τι ήξερες για το καλό φαγητό». Και πράγματι, η Θήβα έχει τον τρόπο να σε κερδίσει: από τις μυρωδιές της σχάρας στις τοπικές ταβέρνες, αφού εδώ θα φας το καλύτερο κοντοσούβλι που έχεις δοκιμάσει ποτέ, μέχρι τα μερακλίδικα, χορταστικά μαγειρευτά που «δένουν» αργά στην κατσαρόλα, η πόλη ξέρει να τιμά τη γαστρονομική της κληρονομιά και τις τοπικές γεύσεις χωρίς υπερβολές, με καθαρή πρώτη ύλη και μεράκι.

Θήβα και ευρύτερη περιοχή: μια απόδραση που αξίζει να τη ζήσεις

Η Καθαρά Δευτέρα είναι αφορμή, αλλά η Θήβα είναι προορισμός. Σε μικρή απόσταση από την Αθήνα, στην καρδιά της Βοιωτίας, προσφέρει μια ολοκληρωμένη εκδρομή: από τον παλμό των αποκριάτικων δρώμενων μέχρι μια βόλτα που μας φέρνει κοντά στο μεγάλο ιστορικό της βάθος. Μια στάση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών, με εκθέματα που καλύπτουν χιλιετίες ιστορίας της περιοχής, συμπληρώνει ιδανικά την εικόνα μιας πόλης που δεν ζει μόνο στο «σήμερα», αλλά κουβαλά έντονα το αποτύπωμα της διαχρονίας της.

Κι έπειτα, επιστροφή στο κέντρο, εκεί όπου η γιορτή συνεχίζεται φυσικά: με παρέες, χαμόγελα, μουσικές και την αίσθηση ότι στην Θήβα οι μεγάλες μέρες δεν «τελειώνουν», απλώς μεταφέρονται από την πλατεία στο τραπέζι.

Για όσους θέλουν πληροφορίες και διευκόλυνση κατά την επίσκεψή τους στην πόλη, το Σωματείο Εστίασης Θήβας είναι διαθέσιμο για επικοινωνία στο τηλέφωνο του Προέδρου Ιωάννη Χαρατσή 6972773453 και στη Γραμματεία του Σωματείου 2262089630.

Η Θήβα σας περιμένει την Καθαρά Δευτέρα για να ζήσετε από κοντά τον Βλάχικο Γάμο, να γίνετε μέρος της γιορτής και να γνωρίσετε τις απίθανες γεύσεις της πόλης και τα πεντανόστιμα τοπικά προϊόντα όπως τους αξίζει: αυθεντικά, ζεστά, με την καλύτερη παρέα. Και, οπωσδήποτε, μαζί με τον Σύλλογο Εστίασης της Θήβας να υπογράφει αυτή την ξεχωριστή εμπειρία.