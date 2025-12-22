Ελλάδα

Κάτω Πατήσια: Αυτοκτονία στις ράγες του Ηλεκτρικού – Έκτακτες ρυθμίσεις στην κυκλοφορία των τρένων

Εκτός λειτουργίας οι σταθμοί Κάτω Πατήσια, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Ελευθέριος
τρένο
Σταθμό ΗΣΑΠ / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Συναγερμός σήμανε σήμερα το βράδυ (22/12/2025) στον σταθμό του Ηλεκτρικού στα Κάτω Πατήσια καθώς ένα άτομο έπεσε στις ράγες του σταθμού, με το συμβάν προκαλεί προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων.

Συγκεκριμένα η κυκλοφορία του Ηλεκτρικού διακόπηκε αμέσως, στα Κάτω Πατήσια με την ΣΤΑΣΥ να έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο άνθρωπος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική πρόκειται για άνδρα, περίπου 25 ετών, ο οποίος στη συνέχεια παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε, στο νοσοκομείο “Παμμακάριστος”.

Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ ανέφερε: «Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Κηφισιά- Άνω Πατήσια και Πειραιάς – Αττική, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας ατόμου στον σταθμό Κάτω Πατήσια. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Κάτω Πατήσια, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Ελευθέριος».

Ελλάδα
