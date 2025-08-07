Καβάλα: Νεκρός ανασύρθηκε ένας 84χρονος στην παραλία Οφρυνίου Παγγαίου

Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα Πέμπτη (07.08.2025) ένας ηλικιωμένος άνδρας στην Καβάλα, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του την ώρα που κολυμπούσε.

Ο άτυχος ηλικιωμένος είχε πάει για κολύμπι στην παραλία Οφρυνίου Παγγαίου, στην Καβάλα, από όπου ανασύρθηκε αναίσθητος. Στον 84χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ιδιόκτητη θαλασσίων μέσων με τη μέθοδο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Στη συνέχεια ο 84χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.