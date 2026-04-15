Κεφαλονιά: Από ανακοπή ο θάνατος της Μυρτούς – Ο 23χρονος έκρυψε το κινητό και καθάρισε το δωμάτιο από τα ναρκωτικά

Από ανακοπή καρδιάς προκλήθηκε ο θάνατος της 19χρονης Μυρτούς που βρέθηκε σε κωματώδη κατάσταση σε πλατεία της Κεφαλονιάς, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Την ίδια στιγμή, ο 23χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση, κατηγορείται πως προσπάθησε να κρύψει τα ναρκωτικά και το κινητό της, αφού πρώτα την μετέφερε με τους άλλους 2 και την παράτησε στην πλατεία.

Ο ιατροδικαστικής αναφέρει πως ο θάνατος της κοπέλας ήρθε από ανακοπή μετά από χρήση κοκαΐνης στο ξενοδοχείο της Κεφαλονιάς. Ωστόσο, αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις για να επιβεβαιώσουν τα ευρήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με τον 23χρονο που συνελήφθη για την υπόθεση θανάτου, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, επέστρεψε στο ξενοδοχείο καθαρίζοντας τον χώρο ΚΑΙ κρύβοντας την κοκαΐνη αλλά και το κινητό της 19χρονης.

Στο σημείο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά, ρούχα αλλά και προσωπικά αντικείμενα τα οποία έχουν σταλεί στα εργαστήρια για έλεγχο.

Στο μεταξύ, και οι 3 συλληφθέντες βρέθηκαν σήμερα ενώπιων εισαγγελέα, κατηγορούμενοι για ναρκωτικά και έκθεσης ατόμου σε κίνδυνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέρα από τον 23χρονο, στον εισαγγελέα οδηγήθηκε και ο 26χρονος πρωταθλητής της άρσης βαρών.

Την ίδια στιγμή, ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου ξενοδοχείου στην Κεφαλονιά, έκανε ανάρτηση στα social media περιγράφοντας όλα τα κρίσιμα στοιχεία, από την κράτηση του δωματίου μέχρι και το βίντεο που αποτυπώνει την 19χρονη σε λιπόθυμη κατάσταση.

«Αναφορικά με το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες στο κατάλυμα μας, παραθέτουμε τα μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα στοιχεία: Στις 12:10 δεχθήκαμε τηλεφωνική κλήση για άμεση κράτηση. Στις 12:30 πραγματοποιήθηκε η άφιξη και το check-in από μέλος της οικογένειάς μας. Μετά την άφιξη, δεν υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας εντός του καταλύματος. Η εξέλιξη των γεγονότων αποτυπώνεται αποκλειστικά στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο έχει ήδη παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με το καταγεγραμμένο υλικό, διαπιστώνεται η είσοδος στον χώρο ατόμων που δεν είχαν καταχωρηθεί ως πελάτες. Τα άτομα αυτά εμφανίζονται να εισέρχονται και να εξέρχονται επανειλημμένα από συγκεκριμένη είσοδο (2 άτομα). Περί ώρα 04:30, καταγράφεται η απομάκρυνση της νεαρής γυναίκας από τον χώρο του καταλύματος από τα εν λόγω άτομα σε λιπόθυμη κατάσταση. Περί ώρα 05:15, αποχώρησε και το άτομο που είχε πραγματοποιήσει το check-in.

Η επιχείρησή μας συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, στις οποίες έχει παραδοθεί όλο το διαθέσιμο υλικό, ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσας και παρακαλούμε για σεβασμό στην ιδιωτικότητα όλων των εμπλεκομένων, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη».

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τον θάνατο της 19χρονης

«Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου συνελήφθησαν χθες, 14 Απριλίου 2026, στην Κεφαλονιά, -3- άτομα, τα οποία κατηγορούνται για κατά περίπτωση έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς, ηλικίας 26 και 23 ετών, καθώς και ένα 22χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι μετέβησαν αυτοβούλως στην αστυνομική Υπηρεσία.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (14/4/2026) 19χρονη ημεδαπή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.ΑΒ. από κεντρική πλατεία του Αργοστολίου Κεφαλονιάς σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ακολούθησε αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας, μέσω αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού, μαρτυριών κ.λπ. ευρημάτων, προέκυψε η εμπλοκή των τριών κατηγορούμενων.

Ειδικότερα, διακριβώθηκαν οι κινήσεις τους πριν και κατά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία, όπως και οι μετέπειτα ενέργειες του 23χρονου για τον επιμελή καθαρισμό χώρου, όπου φέρεται να βρέθηκαν οι κατηγορούμενοι με τη θανούσα για κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας, καθώς και την απόκρυψη του κινητού της τηλεφώνου.

Στο πλαίσιο της έρευνας, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ρουχισμός, καθώς και προσωπικά αντικείμενα. Περαιτέρω, αρμόδιο κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών προχώρησε στη φωτογράφηση, εξερεύνηση και λήψη βιολογικού υλικού από το σημείο όπου έλαβαν χώρα οι πράξεις, ενώ επιπλέον παραγγέλθηκε στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».