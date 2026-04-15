Κεφαλονιά: Οι διακρίσεις και η πτώση του 26χρονου αθλητή της άρσης βαρών που συνελήφθη για τον θάνατο της Μυρτούς

Από τα εφηβικά του χρόνια, όλοι μίλαγαν για το ταλέντο του ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να γεμίσει τη συλλογή του με εγχώριες κι ευρωπαϊκές διακρίσεις. Στην πορεία όμως τα πράγματα άλλαξαν για τον 26χρονο αθλητή της άρσης βαρών που έχει συλληφθεί για το θάνατο της Μυρτούς στην Κεφαλονιά και η λαμπρή καριέρα που προδιαγράφονταν κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος.

Συγκλονισμένη και με έντονο ενδιαφέρον παρακολουθεί η κοινή γνώμη την υπόθεση θανάτου της 19χρονης κοπέλας στην Κεφαλονιά, όπου βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου. Με τα έως τώρα δεδομένα, η όμορφη κοπέλα ήταν μαζί με τον 26χρονο αθλητή κι άλλα δύο άτομα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην συγκεκριμένη περιοχή.

Εκεί φέρεται να προχώρησαν σε χρήση κοκαΐνης, με τη Μυρτώ κάποια στιγμή να λιποθυμάει και τους τρεις άνδρες να τη μεταφέρουν από το δωμάτιο του ξενοδοχείου στο πάρκο της πλατείας, να την αφήνουν εκεί και στην συνέχεια να φεύγουν.

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει καρέ – καρέ τις κινήσεις των ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση και κατηγορούνται για έκθεση ατόμου σε κίνδυνο, ενώ στο οπτικό υλικό αποτυπώνεται ο 26χρονος αθλητής να κουβαλάει την 19χρονη και να την αφήνει στην πλατεία.

Και οι 3 συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα (15.04.2026) στον εισαγγελέα, με σκοπό να απολογηθούν για τα όσα έγιναν το μοιραίο βράδυ και οδήγησαν στον θάνατο την 19χρονη.

Την ίδια στιγμή, ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου ξενοδοχείου στην Κεφαλονιά, έκανε ανάρτηση στα social media περιγράφοντας όλα τα κρίσιμα στοιχεία, από την κράτηση του δωματίου μέχρι και το βίντεο που αποτυπώνει την 19χρονη σε λιπόθυμη κατάσταση.

«Αναφορικά με το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες στο κατάλυμα μας, παραθέτουμε τα μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα στοιχεία: Στις 12:10 δεχθήκαμε τηλεφωνική κλήση για άμεση κράτηση. Στις 12:30 πραγματοποιήθηκε η άφιξη και το check-in από μέλος της οικογένειάς μας. Μετά την άφιξη, δεν υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας εντός του καταλύματος. Η εξέλιξη των γεγονότων αποτυπώνεται αποκλειστικά στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο έχει ήδη παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με το καταγεγραμμένο υλικό, διαπιστώνεται η είσοδος στον χώρο ατόμων που δεν είχαν καταχωρηθεί ως πελάτες. Τα άτομα αυτά εμφανίζονται να εισέρχονται και να εξέρχονται επανειλημμένα από συγκεκριμένη είσοδο (2 άτομα). Περί ώρα 04:30, καταγράφεται η απομάκρυνση της νεαρής γυναίκας από τον χώρο του καταλύματος από τα εν λόγω άτομα σε λιπόθυμη κατάσταση. Περί ώρα 05:15, αποχώρησε και το άτομο που είχε πραγματοποιήσει το check-in.

Η επιχείρησή μας συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, στις οποίες έχει παραδοθεί όλο το διαθέσιμο υλικό, ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσας και παρακαλούμε για σεβασμό στην ιδιωτικότητα όλων των εμπλεκομένων, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη».

Τα ρεκόρ κι οι διακρίσεις

Ο 26χρονος που κατάγεται από την Κεφαλονιά, μπήκε νωρίς στον χώρο της άρσης βαρών και ξεχώρισε γρήγορα. Οι διακρίσεις του ήρθαν σχεδόν ασταμάτητα: ευρωπαϊκά μετάλλια, επιτυχίες σε παγκόσμιο επίπεδο και ρεκόρ που τον έκαναν να θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του.

Το 2015 κατάφερε να κερδίσει στο πανελλήνιο πρωτάθλημα 5 χρυσά, 5 αργυρά μετάλλια και να σπάσει κάθε ρεκόρ. Το 2017 αποτέλεσε χρονιά – ορόσημο, καθώς κατέκτησε κορυφαίες θέσεις σε διεθνείς διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας ότι το μέλλον του προδιαγραφόταν λαμπρό. Το 2017 κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό και να έρθει 2ος στο παγκόσμιο, ενώ στο βάθρο ανέβηκε και το 2018 με τη κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια η πορεία του άρχισε να αλλάζει. Παρότι συνέχισε να βρίσκεται στο προσκήνιο, η παρουσία του σταδιακά μειώθηκε και η εικόνα του απομακρύνθηκε από εκείνη του ανερχόμενου πρωταθλητή. Η απομάκρυνσή του από την εθνική ομάδα για εξωαγωνιστικούς λόγους αποτέλεσε σημείο καμπής, γύρω από το οποίο άρχισαν να διατυπώνονται ερωτήματα και εκτιμήσεις για την πορεία του.

Χωρίς να δοθούν επίσημες λεπτομέρειες, άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορες εκτιμήσεις και φήμες γύρω από τη ζωή του -εκτός αθλητισμού- από ζητήματα πειθαρχίας μέχρι επιλογές που φέρεται να τον απομάκρυναν από την κορυφή.

Σε συνέντευξη που είχε δώσει μετά τις πρώτες διακρίσεις στην άρση βαρών, ο 26χρονος είχε μιλήσει για την αγάπη του για το άθλημα, αλλά και για κόντρες που είχε με τον προπονητή του.

«Έχοντας υπακοή στον προπονητή μου, τα κατάφερα. Μπορεί κάποιες φορές να είχα λίγες κόντρες μ΄ αυτόν (πολύ κακώς), αλλά σίγουρα το μυστικό μιας επιτυχίας είναι η υπακοή και σκληρή προσπάθεια».

Από την πλευρά της η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης βαρών σε ανακοίνωση που έβγαλε, τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο 26χρονος δεν είναι εν ενεργεία αθλητής. «Το άτομο που έχει συλληφθεί στην Κεφαλονιά δεν είναι εν ενεργεία αθλητής της άρσης βαρών, ούτε διαθέτει Αθλητικό Δελτίο».

Κάθε αναφορά σε αυτόν ως «αθλητής της άρσης βαρών» αδικεί την προσπάθεια και τον κόπο χιλιάδων ενεργών αθλητών της άρσης βαρών που είναι πιστοί στις αξίες του Αθλητισμού και του Ολυμπισμού και δεν έχουν σχέση με έκνομες ενέργειες».