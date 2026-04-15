Κεφαλονιά: Η στιγμή που ο 26χρονος αρσιβαρίστας μεταφέρει λιπόθυμη την Μυρτώ από το ξενοδοχείο

Συγκλονίζουν τα νέα στοιχεία για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Τρίτης (14.04.2026) σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, στην Κεφαλονιά.

Η 19χρονη «έφυγε» από πνευμονικό οίδημα που οδήγησε σε ανακοπή, μετά από χρήση κοκαΐνης στο ξενοδοχείο της Κεφαλονιάς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής. Ωστόσο, αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις για να επιβεβαιώσουν τα ευρήματα. Για την υπόθεση θανάτου της Μυρτούς, συνελήφθησαν 3 νεαροί άνδρες που ήταν μαζί με το άτυχο κορίτσι το μοιραίο βράδυ, λίγο πριν εκείνη ξεψυχήσει.

Πρόκειται για τον 23χρονο κολλητό φίλο της κοπέλας, έναν 26χρονο πρώην πρωταθλητή της άρσης βαρών και έναν 22χρονο με καταγωγή από την Αλβανία.

Στο βίντεο από κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου, φαίνονται τα κρίσιμα λεπτά που η Μυρτώ μπαίνει στο δωμάτιο του πρώτου ορόφου με τον 23χρονο φίλο της για να κάνουν χρήση κοκαΐνης, ενώ λίγη ώρα μετά ακολουθούν και ο 26χρονοςμε τον 22χρονο.

Το σοκαριστικό πλάνο είναι η στιγμή που ο αρσιβαρίστας έχει στα χέρια του την 19χρονη Μυρτώ, λιπόθυμη, και προσπαθεί να τη μεταφέρει από το νοσοκομείο στο παρκάκι όπου και την παράτησε, όσο εκείνη χαροπάλευε.

Το χρονικό

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας, όταν η 19χρονη συναντήθηκε με τους 3 κατηγορούμενους. Έναν 23χρονο, έναν 26χρονο αρσιβαρίστα και έναν 22χρονο Αλβανό.

Αργά τα μεσάνυχτα, αποφάσισαν, σύμφωνα πάντα με τα όσα είπε στην κατάθεσή του ο 23χρονος συλληφθείς, να πάνε σε ξενοδοχείο της περιοχής για να κάνουν χρήση κοκαΐνης. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, αλλά και από βιντεοληπτικό που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικές αρχές, η 19χρονη Μυρτώ μαζί με τον 23χρονο φίλο της ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στο κεντρικό ξενοδοχείο στο Αργοστόλι. Λίγη ώρα αργότερα, μπήκαν στο δωμάτιο ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας, αλλά και ένας 22χρονος αλλοδαπός.

Όπως κατέθεσε ο 23χρονος, που ήταν κολλητός φίλος της Μυρτούς, όλοι του έκαναν χρήση κοκαΐνης, ενώ κάποια στιγμή η 19χρονη άρχισε να έχει έντονη αδιαθεσία. Γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα, ο 26χρονος αρσιβαρίστας πήρε στα χέρια του τη Μυρτώ και συνοδευόμενος από τον 22χρονο τη μετέφεραν από το δωμάτιο του ξενοδοχείου στο παρκάκι της πλατείας.

Από εκεί, κάλεσαν τον ΕΚΑΒ και μόλις έφτασε το ασθενοφόρο και οι δυο τους έφυγαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή κοπέλα είχε πολύ αδύναμο έως ανύπαρκτο σφυγμό, ενώ σχεδόν 45 λεπτά αργότερα έχασε τη μάχη με τη ζωή παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών. Όταν έφθασε στο νοσοκομείο του Αργοστολίου, ήταν εν ζωή, όμως στις 05:15 κατέληξε παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.

Ο 23χρονος κολλητός φίλος της Μυρτούς παρέμεινε στο δωμάτιο μέχρι τις 5:15 τα ξημερώματα της Τρίτης (14.04.2026) και στη συνέχεια, φορώντας ένα άσπρο φούτερ, με κουκούλα, αποχώρησε από το σημείο. Σύμφωνα με την κατάθεση του, αλλά και με την αυτοψία των αστυνομικών αρχών, ο 23χρονος παρέμεινε για 45 λεπτά μέσα στο δωμάτιο προκειμένου να καθαρίσει το χώρο από τις ναρκωτικές ουσίες και οτιδήποτε άλλο ενοχοποιούσε τον ίδιο και τους άλλους δύο άνδρες. Όταν τελικά αποφάσισε να φύγει από το δωμάτιο, πήρε μαζί του και το κινητό της 19χρονης και, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, προσπάθησε να το κρύψει.

Όταν παραδόθηκε στην Αστυνομική διεύθυνση Κεφαλονιάς, ο 23χρονος αρνήθηκε ότι είχε στην κατοχή του το κινητό της 19χρονης. Μετά τις επίμονες ερωτήσεις των αστυνομικών, όμως, έσπασε και τους αποκάλυψε το σημείο που το είχε αφήσει. Είχε κρύψει το τηλέφωνο σε μια καφετέρια κοντά στα ΚΤΕΛ του νομού Κεφαλονιάς, γεγονός που δεν αποκλείει να είχε σχεδιάσει τη διαφυγή του από το νησί. Ωστόσο, οι εξελίξεις, αλλά και η τυχόν επικοινωνία με κάποιους δικηγόρους, ίσως να τον επηρέασαν έτσι ώστε να αλλάξει γνώμη και τελικά να παραδοθεί.