Κεφαλονιά: Μυστήριο με 19χρονη που βρέθηκε νεκρή στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην Κεφαλονιά ο θάνατος μίας 19χρονης η οποία βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου, με τα αίτια του θανάτου της να παραμένουν ακόμη άγνωστα.

Το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για μια 19χρονη κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της τα ξημερώματα της Τρίτης (14/4/2026) στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά, απέναντι από κατάστημα εστίασης.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ μετέφερε την 19χρονη στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς όπου δυστυχώς κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι γιατροί που εξέτασαν την 19χρονη είπαν ότι δεν διαπίστωσαν εμφανείς κακώσεις που να παραπέμπουν σε βίαιο θάνατο.

Περισσότερες απαντήσεις αναμένονται από τη νεκροψία-νεκροτομή και τις τοξικολογικές εξετάσεις που παραγγέλθηκαν.

Πληροφορίες που εξετάζονται εμφανίζουν, πάντως, την 19χρονη να ήταν, πριν τον θάνατό της, με δύο άτομα που έχουν απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.