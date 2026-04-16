Κεφαλονιά: Το νοσοκομείο διαψεύδει τις καταγγελίες για τα ΤΕΠ μετά τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς

Τα όσα έχουν ειπωθεί για την φερόμενη καθυστερημένη προσέλευση των γιατρών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), όπου μεταφέρθηκε η 19χρονη Μυρτώ τα ξημερώματα της Τρίτης (14.04.2026), αφού κατέρρευσε από χρήση κοκαΐνης, διαψεύδει το νοσοκομείο Κεφαλονιάς.

Ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, με την ανακοίνωση του νοσοκομείου Κεφαλονιάς όπου μεταφέρθηκε αναίσθητη η Μυρτώ που έχασε τη ζωή της αφότου εγκαταλείφθηκε αβοήθητη από τους τρεις κατηγορούμενους σε πλατεία στο Αργοστόλι, έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Στην ανακοίνωση, το νοσοκομείο απαντά σε αναφορές που έκαναν λόγο για την καθυστερημένη προσέλευση ιατρών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών το πρωί της 14ης Απριλίου 2026, τονίζοντας ότι ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό ενήργησαν άμεσα και υποδειγματικά.

Μάλιστα, η διοίκηση του νοσοκομείου υπογραμμίζει ότι το προσωπικό εκπλήρωσε πλήρως το καθήκον του, όπως πράττει σε κάθε περίπτωση, απορρίπτοντας τις καταγγελίες ως κακόβουλες. Παράλληλα, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το σύνολο των εργαζομένων υπερασπίζεται με κάθε μέσο την υγεία των πολιτών.

«Ως προς τα γεγονότα με την Μυρτώ στην Κεφαλλονιά το Νοσοκομείο εξέδωσε και αυτό επίσημη ανακοίνωση», έγραψε στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

Ως προς τα γεγονότα με την Μυρτώ στην Κεφαλλονιά το Νοσοκομείο εξέδωσε και αυτό επίσημη ανακοίνωση pic.twitter.com/rloIM7fCxC — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 16, 2026

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Κεφαλονιάς

Σχετικά με τις ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές, δήθεν νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου, για τη μη έγκαιρη προσέλευση ιατρών στο ΤΕΠ το πρωί της 14/04/2026, θα ήθελα να ενημερώσω ότι οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου επιτέλεσαν στο ακέραιο το καθήκον τους, με υποδειγματικό τρόπο, όπως το κάνουν και σε κάθε περίπτωση και κάθε κακόβουλη αναφορά καταδικάζεται από τη διοίκηση και όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου, το οποίο με κάθε τρόπο και μέσο υπερασπίζεται την υγεία των συμπολιτών μας.

Ο Κοινός Διοικητής των διασυνδεόμενων Γ.Ν.Κεφαλληνίας

& Γ.Ν.Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο»

Δημήτρης Μαρτίνης