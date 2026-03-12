Κηδεία Γιώργου Πανουσόπουλου: Συντετριμμένη η Μπέτυ Λιβανού στο «τελευταίο αντίο» στον σκηνοθέτη σύζυγό της

Την τελευταία του πνοή άφησε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (09.03.2026) ο καταξιωμένος Έλληνας σκηνοθέτης, κινηματογραφιστής και σεναριογράφος, Γιώργος Πανουσόπουλος και το πρωί της Πέμπτης (12.03.2026) η αγαπημένη του σύζυγος, Μπέτυ Λιβανού, οι κόρες του και τα υπόλοιπα αγαπημένα του πρόσωπα του είπαν το στερνό «αντίο».

Ο Γιώργος Πανουσόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1942 κι από νωρίς στράφηκε στην τέχνη, σπουδάζοντας κινηματογράφο και φωτογραφία στο εξωτερικό. Στην προσωπική του ζωή, ο σκηνοθέτης βρήκε τον μεγάλο έρωτα στο πρόσωπο της δεύτερης συζύγου του, της Μπέτυς Λιβανού, με την οποία απέκτησε δύο κόρες, τη Μαργαρίτα και τη Δέσποινα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μπέτυ Λιβανού με πόνο ψυχής αποχαιρέτησε για πάντα τον άντρα που τη συντρόφευσε στη ζωή για περίπου 50 χρόνια. Στο πλευρό της ήταν οι κόρες της, αλλά και πλήθος Ελλήνων καλλιτεχνών που εκτιμούσαν και αγαπούσαν τον Γιώργο Πανουσόπουλο. Ανάμεσά τους και πολλοί σκηνοθέτες όπως ο Νίκος Περράκης, ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος, ο Γιώργος Λάνθιμος και η Όλγα Μαλέα.

Το «παρών» στην κηδεία του Γιώργου Πανουσόπουλου έδωσαν και αρκετοί ηθοποιοί, όπως η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, η Δήμητρα Ματσούκα, η Λουκία Πιτσιόλα, ο Σπύρος Μπιμπίλας και πολλοί άλλοι. Εκεί ήταν και η Άννα Νταλάρα.

«Σήμερα η ψυχή του Γιώργου αποφάσισε πως το σώμα του είναι πολύ μικρό και δεν θα μπορούσε πια να την χωρέσει. Και ήθελε να ελευθερωθεί. Και έτσι ταξίδεψε πάνω από το Αιγαίο προς το φως που πάντα και παντού έψαχνε. Θα είναι πάντα στην καρδιά και το μυαλό μας με όλα όσα μας προσέφερε και φυσικά με τις ταινίες του που για πάντα θα κουβαλούν τα κομμάτια της ψυχής του που τους αφιέρωσε», ανέφερε η ανακοίνωση της οικογένειάς του για τον θάνατό του.