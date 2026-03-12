Ελλάδα

Κηδεία Γιώργου Πανουσόπουλου: Συντετριμμένη η Μπέτυ Λιβανού στο «τελευταίο αντίο» στον σκηνοθέτη σύζυγό της

Γιώργος Λάνθιμος, Καριοφυλλιά Καραμπέτη και Δήμητρα Ματσούκα ήταν εκεί
Κηδεία Γιώργου Πανουσόπουλου
Η Μπέτυ Λιβανού πονά για την απώλεια του αγαπημένου της συζύγου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Την τελευταία του πνοή άφησε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (09.03.2026) ο καταξιωμένος Έλληνας σκηνοθέτης, κινηματογραφιστής και σεναριογράφος, Γιώργος Πανουσόπουλος και το πρωί της Πέμπτης (12.03.2026) η αγαπημένη του σύζυγος, Μπέτυ Λιβανού, οι κόρες του και τα υπόλοιπα αγαπημένα του πρόσωπα του είπαν το στερνό «αντίο».

Ο Γιώργος Πανουσόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1942 κι από νωρίς στράφηκε στην τέχνη, σπουδάζοντας κινηματογράφο και φωτογραφία στο εξωτερικό. Στην προσωπική του ζωή, ο σκηνοθέτης βρήκε τον μεγάλο έρωτα στο πρόσωπο της δεύτερης συζύγου του, της Μπέτυς Λιβανού, με την οποία απέκτησε δύο κόρες, τη Μαργαρίτα και τη Δέσποινα. 

Η Μπέτυ Λιβανού με πόνο ψυχής αποχαιρέτησε για πάντα τον άντρα που τη συντρόφευσε στη ζωή για περίπου 50 χρόνια. Στο πλευρό της ήταν οι κόρες της, αλλά και πλήθος Ελλήνων καλλιτεχνών που εκτιμούσαν και αγαπούσαν τον Γιώργο Πανουσόπουλο. Ανάμεσά τους και πολλοί σκηνοθέτες όπως ο Νίκος Περράκης, ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος, ο Γιώργος Λάνθιμος και η Όλγα Μαλέα. 

Το «παρών» στην κηδεία του Γιώργου Πανουσόπουλου έδωσαν και αρκετοί ηθοποιοί, όπως η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, η Δήμητρα Ματσούκα, η Λουκία Πιτσιόλα, ο Σπύρος Μπιμπίλας και πολλοί άλλοι. Εκεί ήταν και η Άννα Νταλάρα. 

Κηδεία Γιώργου Πανουσόπουλου
Η Μπέτυ Λιβανού / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Κηδεία Γιώργου Πανουσόπουλου
Η Μπέτυ Λιβανού και ο Γιώργος Πανουσόπουλος παρέμειναν για περίπου 50 χρόνια μαζί / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Κηδεία Γιώργου Πανουσόπουλου
Η σύζυγος του σκηνοθέτη τον «αποχαιρέτισε» για πάντα / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Κηδεία Γιώργου Πανουσόπουλου
Η Λουκία Πιστιόλα
Κηδεία Γιώργου Πανουσόπουλου
Η Λουκία Πιτσιόλα / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Κηδεία Γιώργου Πανουσόπουλου
Η κόρη του Γιώργου Πανουσόπουλου πονά για τον χαμό του / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Κηδεία Γιώργου Πανουσόπουλου
Η Δήμητρα Ματσούκα / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Κηδεία Γιώργου Πανουσόπουλου
Ο Νίκος Περράκης / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Κηδεία Γιώργου Πανουσόπουλου
Ο Γιώργος Λάνθιμος / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Κηδεία Γιώργου Πανουσόπουλου
Η Άννα Νταλάρα και η Δήμητρα Ματσούκα / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Κηδεία Γιώργου Πανουσόπουλου
Ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Κηδεία Γιώργου Πανουσόπουλου
Η Άννα Νταλάρα / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Κηδεία Γιώργου Πανουσόπουλου
Ο Σπύρος Μπιμπίλας / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Κηδεία Γιώργου Πανουσόπουλου
Η Όλγα Μαλέα / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Κηδεία Γιώργου Πανουσόπουλου
Συντετριμμένη και η κόρη του / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Κηδεία Γιώργου Πανουσόπουλου
Ο Γιώργος Πανουσόπουλος άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό σινεμά / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Κηδεία Γιώργου Πανουσόπουλου
Πόνος και θλίψη στην κηδεία του Γιώργου Πανουσόπουλου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Κηδεία Γιώργου Πανουσόπουλου
Ο Γιώργος Πανουσόπουλος ήταν ένας καταξιωμένος Έλληνας σκηνοθέτης NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Κηδεία Γιώργου Πανουσόπουλου
Το στεφάνι των παιδιών και των εγγονών του / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Κηδεία Γιώργου Πανουσόπουλου
Η Μπέτυ Λιβανού έφτιαξε και ένα στεφάνι στη μνήμη του Γιώργου Πανουσόπουλου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Σήμερα η ψυχή του Γιώργου αποφάσισε πως το σώμα του είναι πολύ μικρό και δεν θα μπορούσε πια να την χωρέσει. Και ήθελε να ελευθερωθεί. Και έτσι ταξίδεψε πάνω από το Αιγαίο προς το φως που πάντα και παντού έψαχνε. Θα είναι πάντα στην καρδιά και το μυαλό μας με όλα όσα μας προσέφερε και φυσικά με τις ταινίες του που για πάντα θα κουβαλούν τα κομμάτια της ψυχής του που τους αφιέρωσε», ανέφερε η ανακοίνωση της οικογένειάς του για τον θάνατό του. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
86
64
61
58
58
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σεισμός στην Καρδίτσα: Ζημιές από τα 4,8 Ρίχτερ στα Άγραφα – «Οι κάτοικοι να παραμείνουν ψύχραιμοι»
«Συνιστάται στους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι, να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν την προσέγγιση επικίνδυνων κτιρίων» αναφέρεται στην ανακοίνωση του δήμου Αγράφων
Σεισμός στα όρια Καρδίτσας - Ευρυτανίας
Πάνω από 600 Έλληνες έφτασαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από Ντόχα και Ντουμπάι – «Πέφταν από πάνω μας οι πύραυλοι, ήταν τρομερό»
«Παιδιά δεν ήταν εύκολο να βλέπεις αναχαιτίσεις επάνω να γίνονται και να μην επιτρέπεται να βγούμε έξω από το πλοίο», είπε Έλληνας που επέστρεψε στην Ελλάδα από τις χώρες της Μέσης Ανατολής
Έλληνες φτάνουν στο ελευθέριος Βενιζέλος από τις χώρες της Μέσης Ανατολής
Newsit logo
Newsit logo