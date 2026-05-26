Κηδεία Παρασκευά Άντζα: Βαρύ πένθος και οδύνη στη Δράμα – «Σκεφτόταν πάντα τους άλλους ακόμα και στην κατάσταση που ήταν»

Το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άντζα που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών λένε η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι του σήμερα Τρίτη (26.5.26). Η κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή τελείται στο Μοναστηράκι Δράμας.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί στις 17:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην ιδιαίτερη πατρίδα του πρώην ποδοσφαιριστή στο Μοναστηράκι Δράμας.

Το παρών στην κηδεία δίνουν πρώην συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό, την Ξάνθη και την Εθνική Ελλάδας, όπως ο Γρηγόρης Γεωργάτος, ο Νέρι Καστίγιο, ο Σπύρος Βάλλας, ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, ο Βασίλης Τοροσίδης, ο Δημήτρης Σιόβας, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος και άλλοι.

«Σκεφτόταν πάντα τους άλλους ακόμα και στην κατάσταση που ήταν» λέει στο newsit.gr ο κουμπάρος του Στέφανος Γκαϊντατζής, τονίζοντας πως ο καλός του φίλος ταλαιπωρήθηκε από την σπάνια ασθένεια έναν χρόνο.

«Δύσκολη μέρα για όλους εμάς που ζήσαμε χρόνια με τον Βούλη, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει. Θα τον θυμάμαι πάντα ως έναν μαχητή της ζωής, έναν τεράστιο ποδοσφαιριστή και έναν εξαιρετικό άνθρωπο» δήλωσε ο προπονητής του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παρασκευάς Άντζας έφυγε από τη ζωή μετά από μεγάλη μάχη που έδωσε με την σπάνια ασθένεια ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα).

Συνέδεσε το όνομά του με τον Ολυμπιακό, την Ξάνθη και τη Δόξα Δράμας, ενώ ήταν και ένας από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς που ανέδειξε η γενιά του, φορώντας και τη φανέλα της Εθνικής ποδοσφαίρου σε 26 αναμετρήσεις.