Κηδεία Παρασκευά Άντζα: Βαρύ πένθος και οδύνη στη Δράμα – «Σκεφτόταν πάντα τους άλλους ακόμα και στην κατάσταση που ήταν»

Συγγενείς, φίλοι και πρώην συμπαίκτες λένε το τελευταίο αντίο στον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή που «έφυγε» στα 49 του
Κηδεία Παρασκευά Άντζα
Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, Βασίλης Τοροσίδης και Αβραάμ Παπαδόπουλος στην κηδεία του Παρασκευά Άντζα
Το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άντζα που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών λένε η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι του σήμερα Τρίτη (26.5.26). Η κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή τελείται στο Μοναστηράκι Δράμας.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί στις 17:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην ιδιαίτερη πατρίδα του πρώην ποδοσφαιριστή στο Μοναστηράκι Δράμας.

Το παρών στην κηδεία δίνουν πρώην συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό, την Ξάνθη και την Εθνική Ελλάδας, όπως ο Γρηγόρης Γεωργάτος, ο Νέρι Καστίγιο, ο Σπύρος Βάλλας, ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, ο Βασίλης Τοροσίδης, ο Δημήτρης Σιόβας, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος και άλλοι.

 

«Σκεφτόταν πάντα τους άλλους ακόμα και στην κατάσταση που ήταν» λέει στο newsit.gr ο κουμπάρος του Στέφανος Γκαϊντατζής, τονίζοντας πως ο καλός του φίλος ταλαιπωρήθηκε από την σπάνια ασθένεια έναν χρόνο.

Οι πρώην συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό Νέρι Καστίγιο και Γρηγόρης Γεωργάτος
Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Σπύρος Βάλλας (στη μέση) με φίλους του αδικοχαμένου Παρασκευά Άντζα
Ο Γρηγόρης Γεωργάτος με τον Νέρι Καστίγιο
Ο Δημήτρης Σιόβας
Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος με τον Δημήτρη Σιόβα
Ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς
Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, Βασίλης Τοροσίδης και Αβραάμ Παπαδόπουλος
Στεφάνια από τον Βαγγέλη Μαρινάκη και την ΠΑΕ Ολυμπιακός
Πλήθος κόσμου στην κηδεία του Παρασκευά Άντζα στο Μοναστηράκι Δράμας
Συγγενείς και φίλοι στο τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τους «Βούλη»

Ο πρώην πρόεδρος της Ξάνθης Άρης Πιαλόγλου ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΤΣΟΥΤΣΑΣ
Ο πρώην πρόεδρος της Ξάνθης Άρης Πιαλόγλου ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΤΣΟΥΤΣΑΣ / EUROKINISSI
Ο Δημήτρης Σιόβας με τον Σπύρο Βάλλα / ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΤΣΟΥΤΣΑΣ / EUROKINISSI
Πλήθος στεφανιών στην κηδεία του Παρασκευά Άντζα / ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΤΣΟΥΤΣΑΣ / EUROKINISSI

«Δύσκολη μέρα για όλους εμάς που ζήσαμε χρόνια με τον Βούλη, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει. Θα τον θυμάμαι πάντα ως έναν μαχητή της ζωής, έναν τεράστιο ποδοσφαιριστή και έναν εξαιρετικό άνθρωπο» δήλωσε ο προπονητής του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου.

Το αγγελτήριο της κηδείας / ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΤΣΟΥΤΣΑΣ / EUROKINISSI
Ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου στο Μοναστηράκι Δράμας / ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΤΣΟΥΤΣΑΣ / EUROKINISSI
Υπενθυμίζεται ότι ο Παρασκευάς Άντζας έφυγε από τη ζωή μετά από μεγάλη μάχη που έδωσε με την σπάνια ασθένεια ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα).

Συνέδεσε το όνομά του με τον Ολυμπιακό, την Ξάνθη και τη Δόξα Δράμας, ενώ ήταν και ένας από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς που ανέδειξε η γενιά του, φορώντας και τη φανέλα της Εθνικής ποδοσφαίρου σε 26 αναμετρήσεις.

