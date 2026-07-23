Ελλάδα

Απίστευτο περιστατικό στον Ασπρόπυργο: Φορτηγό έχασε τον έλεγχο και μπήκε σε πίστα καρτ

Ευτυχώς, την ώρα του ατυχήματος η πίστα καρτ δεν λειτουργούσε, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν επισκέπτες στον χώρο και να μην σημειωθεί τραυματισμός
Ασπρόπυργος
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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (23.07.2026) στον Ασπρόπυργο, όταν φορτηγό κατέληξε μέσα σε πίστα καρτ που βρίσκεται επί της οδού Μεγαρίδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thriassio.gr, το τροχαίο συνέβη περίπου στις 9:00 το πρωί, όταν το βαρύ όχημα κάτω από άγνωστες συνθήκες βγήκε από τον δρόμο και εισήλθε για δεκάδες μέτρα μέσα στον χώρο της πίστας στον Ασπρόπυργο

Ευτυχώς, την ώρα του ατυχήματος η πίστα καρτ δεν λειτουργούσε, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν επισκέπτες στον χώρο και να μην σημειωθεί τραυματισμός.

Το περιστατικό, ωστόσο, προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό εάν αναλογιστεί κανείς τι θα μπορούσε να συμβεί, όταν η πίστα είναι ανοιχτή και δέχεται οικογένειες και παιδιά, ενώ την ίδια ώρα τα φορτηγά κινούνται κανονικά στην οδό Μεγαρίδος.

Ένα αντίστοιχο συμβάν σε ώρα λειτουργίας θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες και ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες, γεγονός που καθιστά επιτακτική την εξέταση πρόσθετων μέτρων προστασίας στο συγκεκριμένο σημείο.

Η συγκεκριμένη πίστα αποτελεί σημείο αναψυχής που προσελκύει επισκέπτες από διαφορετικές περιοχές της Αττικής, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα.

Στον χώρο πηγαίνουν οικογένειες, νέοι αλλά και μικρά παιδιά. Το γεγονός ότι το φορτηγό κατέληξε μέσα στην εγκατάσταση σε ώρα κατά την οποία δεν υπήρχε κοινό αποδείχθηκε καθοριστικό.

Εάν το ίδιο περιστατικό είχε συμβεί σε ημέρα και ώρα αυξημένης προσέλευσης, οι συνέπειες θα μπορούσαν να ήταν ιδιαίτερα σοβαρές.

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