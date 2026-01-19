Κηδεία πριγκίπισσας Ειρήνης: Συντετριμμένη η βασίλισσα Σοφία με την ελληνική σημαία στην αγκαλιά – Οι πρώτες εικόνες μετά την ταφή στο Τατόι

Η τελευταία πράξη του δράματος για τα μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας της Ελλάδας γράφτηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (19.01.2026) στο Τατόι, καθώς είπαν το στερνό «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη. Η τελευταία επιθυμία της αδελφής της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας και του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου ήταν να ταφεί δίπλα στον αδελφό και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη.

Η βασίλισσα Σοφία ήταν καταρρακωμένη από τον θάνατο της αδελφής της, κάτι που αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, όπου η Σοφία κρατά σφιχτά στην αγκαλιά της την ελληνική σημαία με την οποία ήταν τυλιγμένο το φέρετρο της αδελφής της και προχωρά υποβασταζόμενη από τον γιο της, Βασιλιά Φελίπε.

Νωρίτερα σε κλίμα πόνου και οδύνης πραγματοποιήθηκε η κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου. Από νωρίς το πρωί πλήθος κόσμου βρέθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου η σορός της είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, όπου τη συνόδεψαν τα μέλη της οικογένειάς της με πιο τραγική φιγούρα τη βασίλισσα Σοφία.

Όπως φαίνεται από τις εικόνες, η βασίλισσα Σοφία είπε το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη και στη συνέχεια κράτησε την ελληνική σημαία που σκέπασε το φέρετρο της αδελφής της, συνοδευόμενη από τα μέλη της οικογένειάς της και πονά βουβά για την απώλεια της αδελφής της.

Ceremonia de sepelio de la Princesa Irene de Grecia en el Cementerio Real del Palacio de Tatoi.



Φωτογραφίες από την κηδεία της πριγκίπισσας Σοφίας στη Μητρόπολη Αθηνών και από το Τατόι δημοσιεύθηκαν και στην επίσημη σελίδα της τέως ελληνικής οικογένειας

Όσα έγιναν στην κηδεία

Η πριγκίπισσα Ειρήνη, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 83 ετών την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου την ώρα που τελούνταν το μνημόσυνο για τα 3 χρόνια από τον θάνατο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Η βασίλισσα Σοφία με πόνο ψυχής αποχαιρέτησε την αδελφή της, έχοντας τη συμπαράσταση των δικών της ανθρώπων. Δίπλα της ήταν ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε Στ’ και η σύζυγός του, Λετίθια, αλλά και τα ανίψια της, Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος ντε Γκρες καθώς και η μητέρα τους, Άννα Μαρία.

Το «παρών» στην κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης έδωσαν ακόμα η πριγκίπισσα Κατερίνα και Αλέξανδρος Σερβίας, η λαίδη Κίνγκστον, η υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Επίσης εκεί ήταν και ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος και η Τζένη Οικονόμου, καθώς και πλήθος απλών πολιτών.

Σημειώνεται ότι απόντες από την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης ήταν ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και οι γιατροί του συνέστησαν να μην ταξιδέψει στην Αθήνα από το Άμπου Ντάμπι που διαμένει, αλλά και η σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες, η Μαρί Σαντάλ, η οποία ήταν στη Νέα Υόρκη, λόγω πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης της μητέρας της.

Los Reyes, junto a la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, y la Reina Sofía han asistido al funeral por la Princesa Irene de Grecia en la Catedral Metropolitana de Atenas (Grecia).



https://t.co/QFYwNd6aMX pic.twitter.com/mfZXR4L0L8 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) January 19, 2026

Μερικές ώρες αργότερα, το λαϊκό προσκύνημα ολοκληρώθηκε και η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης μεταφέρθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, συνοδεία των ανιψιών της Παύλου, Νικόλαου και Φίλιππου ντε Γκρες. Ο κόσμος, μετά το πέρας της τελετής, φώναξε «Αθάνατη».