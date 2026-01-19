Ελλάδα

Κηδεία Πριγκίπισσας Ειρήνης: Σε κλίμα συγκίνησης το «αντίο», η ταφή έγινε στο Τατόι δίπλα στον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο

Ο κόσμος μετά την κηδεία φώναξε «Αθάνατη».
Κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης, αδελφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, στην Μητρόπολη Αθηνών, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026. (POOL
Κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης, αδελφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, στην Μητρόπολη Αθηνών, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026. (POOL/ NIKOLAS KOMINIS/EUROKINISSI)

Σε πένθος βρίσκεται η τελευταία βασιλική οικογένεια της Ελλάδας, καθώς η μικρότερη αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, η πριγκίπισσα Ειρήνη, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 83 ετών και τη Δευτέρα (19.01.2026) τα αγαπημένα της πρόσωπα της είπαν το στερνό «αντίο».

Η πριγκίπισσα που ζούσε μόνιμα στην Ισπανία με την αδελφή της, βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, πέθανε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου και μάλιστα που τελούνταν το μνημόσυνο για τα 3 χρόνια από τον θάνατο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Η τελευταία επιθυμία της Ειρήνης ήταν να θαφτεί δίπλα στον αδελφό της και τους γονείς της Παύλο και Φρειδερίκη, στο Τατόι. Έτσι κι έγινε.

Κηδεία πριγκίπισσας Ειρήνης
Κάποια από τα στεφάνια που έστειλαν για τη μνήμη της / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, πλήθος κόσμου άρχισε να συγκεντρώνεται στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου η σορός της είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

Πρόσωπα της οικογένειάς της και άλλοι άνθρωποι που την αγαπούσαν και τη θαύμαζαν βρέθηκαν εκεί για το στερνό «αντίο», με τα μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας να είναι οι πιο τραγικές φιγούρες. 

Η βασίλισσα Σοφία με πόνο ψυχής αποχαιρέτησε την αδελφή της, έχοντας τη συμπαράσταση των δικών της ανθρώπων. Δίπλα της ήταν ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε Στ’ και η σύζυγός του, Λετίθια, αλλά και τα ανίψια της, Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος ντε Γκρες καθώς και η μητέρα τους, Άννα Μαρία.

Κηδεία πριγκίπισσας Ειρήνης
Πόνος και συγκίνηση στην κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης / POOL / NIKOLAS KOMINIS/ EUROKINISSI
Κηδεία πριγκίπισσας Ειρήνης
H Άννα Μαρία, ο Παύλος και οι υπόλοιποι συγγενείς στο «τελευταίο αντίο» / POOL / NIKOLAS KOMINIS / EUROKINISSI

Το «παρών» στην κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης έδωσαν ακόμα η πριγκίπισσα Κατερίνα και Αλέξανδρος Σερβίας, η λαίδη Κίνγκστον, η υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Κηδεία πριγκίπισσας Ειρήνης
Η Λίνα Μενδώνη και ο Κωστής Χατζηδάνης / POOL / NIKOLAS KOMINIS / EUROKINISSI

Επίσης εκεί ήταν και ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος και η Τζένη Οικονόμου, καθώς και πλήθος απλών πολιτών. 

Σημειώνεται ότι απόντες από την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης ήταν ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και οι γιατροί του συνέστησαν να μην ταξιδέψει στην Αθήνα από το Άμπου Ντάμπι που διαμένει, αλλά και η σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες, η Μαρί Σαντάλ, η οποία ήταν στη Νέα Υόρκη, λόγω πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης της μητέρας της.

Κηδεία πριγκίπισσας Ειρήνης
Η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας χαιρέτησε το συγκεντρωμένο πλήθος / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Κηδεία πριγκίπισσας Ειρήνης
Δύσκολες στιγμές για τη βασίλισσα Σοφία και τα μέλη της οικογένειάς της / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕUROKINISSI
Κηδεία πριγκίπισσας Ειρήνης
Και τα νεότερα μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας τίμησαν τη μνήμη της πριγκίπισσας Ειρήνης /ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
Κηδεία πριγκίπισσας Ειρήνης
Ο Παύλος ντε Γκρες φιλάει το χέρι της μητέρας του / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)
Κηδεία πριγκίπισσας Ειρήνης
Ο Παύλος, ο Νικόλαος και ο Φίλιππος ντε Γκρες / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Μερικές ώρες αργότερα, το λαϊκό προσκύνημα ολοκληρώθηκε και η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης μεταφέρθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, συνοδεία των ανιψιών της Παύλου, Νικόλαου και Φίλιππου ντε Γκρες. Ο κόσμος, μετά το πέρας της τελετής, φώναξε «Αθάνατη».

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης στο Τατόι, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

