Κηδεία πριγκίπισσας Ειρήνης: Το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών – Η οικογένεια Ντε Γκρες συνόδευσε τη σορό

Βαθιά συγκίνηση στην εξόδιο ακουλουθία της πριγκίπισσας Ειρήνης - Οι παρόντες και οι απουσίες
Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας και η οικογένεια Ντε Γκρες, στην κηδεία της πρισκίπισσας Ειρήνης
Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας και η οικογένεια Ντε Γκρες, στην κηδεία της πρισκίπισσας Ειρήνης

Πλήθος κόσμου βρίσκεται στην Μητρόπολη Αθηνών από το πρωί της Δευτέρας 19.01.2026, για να αποχαιρετήσει την πριγκίπισσα Ειρήνη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.  Η πριγκίπισσα Ειρήνη, αδερφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, ήθελε μετά θάνατον να επιστρέψει στην πατρίδα της την Ελλάδα όπως και έγινε, με την κηδεία της να πραγματοποιείται στην Αθήνα και η ταφή της θα γίνει δίπλα στον αδερφό της Κωνσταντίνο στο Τατόι. Η σορός της είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, με τους ανιψιούς της, Παύλο, Νικόλαο και Φίλιππο ντε Γκρες να τη συνοδεύουν στη Μητρόπολη πριν την τελετή.

13:47 | 19.01.2026
13:36 | 19.01.2026
Ακολουθεί η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης στο Τατόι σε στενό οικογενειακό κύκλο
13:26 | 19.01.2026
13:26 | 19.01.2026
13:24 | 19.01.2026
Ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία και η σορός μεταφέρεται στο Τατόι

Ο κόσμος, μετά το πέρας της τελετής, φώναξε "Αθάνατη", ενώ η συγκίνηση στα αγαπημένα πρόσωπα της πριγκίπισσας Ειρήνης ήταν φανερή.

12:36 | 19.01.2026

Η τελετή έχει ξεκινήσει ενώ μετά το πέρας της, θα πραγματοποιηθεί η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης στο Τατόι.

Κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης, αδελφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, στην Μητρόπολη Αθηνών, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
12:29 | 19.01.2026
Η είσοδος των υψηλών προσκεκλημένων
12:17 | 19.01.2026
Ο Κωστής Χατζηδάκης
Κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης, αδελφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, στην Μητρόπολη Αθηνών, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026. (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
12:14 | 19.01.2026
12:12 | 19.01.2026
H τέως βασίλισσα Άννα Μαρία
Κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης, αδελφή της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας, στην Μητρόπολη Αθηνών, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026. (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
11:59 | 19.01.2026
Η άφιξη του βασιλιά Φελίπε και της Λετίθια

Ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε Στ’ και η σύζυγός του, Λετίθια, χαιρέτησαν και ευχαρίστησαν τους συγκεντρωμένους.

Στο πλευρό τους οι κόρες τους πριγκίπισσα Λεονόρ και ινφάντα Σοφία

11:58 | 19.01.2026
Οι απουσίες

Απόντες είναι, ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και οι γιατροί του συνέστησαν να μην ταξιδέψει στην Αθήνα από το Άμπου Ντάμπι που διαμένει, καθώς και η σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες, Μαρί Σαντάλ, λόγω πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης της μητέρας της στη Νέα Υόρκη.

11:53 | 19.01.2026
Η βασίλισσα Σοφία έφτασε και αγκάλιασε συγκινητικά τον Παύλο
11:50 | 19.01.2026
Ο Παύλος Ντε Γκρες υποδέχεται τους προσκεκλημένους
11:49 | 19.01.2026
O Αλέξανδρος Λυκουρέζος και η σύντροφός του, Τζένη Οικονόμου
Αλέξανδρος Λυκουρέζος και Τζένη Οικονόμου / Eurokinissi
11:49 | 19.01.2026
Η λαίδη Κίνγκστον
11:45 | 19.01.2026
Η πριγκίπισσα Κατερίνα και Αλέξανδρος Σερβίας
11:39 | 19.01.2026
Η υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη
11:32 | 19.01.2026
11:31 | 19.01.2026
Συνοδία των ανιψιών της Παύλου, Νικόλαου και Φίλιππου μεταφέρθηκε σορός

Το λαϊκό προσκύνημα ολοκληρώθηκε και η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης μεταφέρθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, συνοδία των ανιψιών της Παύλου, Νικόλαου και Φίλιππου ντε Γκρες.

Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος ντε Γκρες / Eurokinissi
11:31 | 19.01.2026
Αλέξανδρος Λυκουρέζος και Τζένη Οικονόμου / Eurokinissi
11:30 | 19.01.2026
11:30 | 19.01.2026
11:28 | 19.01.2026
Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

Από νωρίς το πρωί η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα.

 

11:21 | 19.01.2026
Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος ντε Γκρες
Πριγκίπισσα Ειρήνη: Η σορός της στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών – Το λαϊκό προσκύνημα και η ταφή δίπλα στον αδερφό της Κωνσταντίνο
Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο κτήμα του Τατοΐου
11:20 | 19.01.2026
Καλημέρα από το newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό το τελευταίο αντίο στην πριγκίπισσα Ειρήνη που πραγματοποιείται στην Μητρόπολη Αθηνών. Η μικρότερη αδερφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών στις 15 Ιανουαρίου την ώρα που στο Τατόι τελούνταν το μνημόσυνο για τα 3 χρόνια απο τον θάνατο του αδερφού της. Εκεί κατά την τελευταία επιθυμία της, δίπλα στον αδερφό της και τους γονείς της Παύλο και Φρειδερίκη, θα ταφεί και η ίδια.

 

