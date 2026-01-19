Κηδεία πριγκίπισσας Ειρήνης: Το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών – Η οικογένεια Ντε Γκρες συνόδευσε τη σορό

Πλήθος κόσμου βρίσκεται στην Μητρόπολη Αθηνών από το πρωί της Δευτέρας 19.01.2026, για να αποχαιρετήσει την πριγκίπισσα Ειρήνη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Η πριγκίπισσα Ειρήνη, αδερφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, ήθελε μετά θάνατον να επιστρέψει στην πατρίδα της την Ελλάδα όπως και έγινε, με την κηδεία της να πραγματοποιείται στην Αθήνα και η ταφή της θα γίνει δίπλα στον αδερφό της Κωνσταντίνο στο Τατόι. Η σορός της είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, με τους ανιψιούς της, Παύλο, Νικόλαο και Φίλιππο ντε Γκρες να τη συνοδεύουν στη Μητρόπολη πριν την τελετή.
Ο κόσμος, μετά το πέρας της τελετής, φώναξε "Αθάνατη", ενώ η συγκίνηση στα αγαπημένα πρόσωπα της πριγκίπισσας Ειρήνης ήταν φανερή.
Η τελετή έχει ξεκινήσει ενώ μετά το πέρας της, θα πραγματοποιηθεί η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης στο Τατόι.
Ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε Στ’ και η σύζυγός του, Λετίθια, χαιρέτησαν και ευχαρίστησαν τους συγκεντρωμένους.
Στο πλευρό τους οι κόρες τους πριγκίπισσα Λεονόρ και ινφάντα Σοφία
Απόντες είναι, ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και οι γιατροί του συνέστησαν να μην ταξιδέψει στην Αθήνα από το Άμπου Ντάμπι που διαμένει, καθώς και η σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες, Μαρί Σαντάλ, λόγω πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης της μητέρας της στη Νέα Υόρκη.
Το λαϊκό προσκύνημα ολοκληρώθηκε και η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης μεταφέρθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, συνοδία των ανιψιών της Παύλου, Νικόλαου και Φίλιππου ντε Γκρες.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό το τελευταίο αντίο στην πριγκίπισσα Ειρήνη που πραγματοποιείται στην Μητρόπολη Αθηνών. Η μικρότερη αδερφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών στις 15 Ιανουαρίου την ώρα που στο Τατόι τελούνταν το μνημόσυνο για τα 3 χρόνια απο τον θάνατο του αδερφού της. Εκεί κατά την τελευταία επιθυμία της, δίπλα στον αδερφό της και τους γονείς της Παύλο και Φρειδερίκη, θα ταφεί και η ίδια.