Κηφισιά: Εξαπατούσαν οδηγούς και πάρκαραν τα οχήματά τους σε δημόσιους χώρους έναντι αμοιβής – Δύο συλλήψεις

Δύο συλλήψεις σημειώθηκαν στην Κηφισιά, σε βάρος ενός παρκαδόρου και ενός υπεύθυνου παράνομης επιχείρησης η οποία λειτουργούσε σαν ιδιωτικό πάρκινγκ για οχήματα, τα οποία εν τέλει στάθμευαν σε δημόσιους χώρους της περιοχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, έπειτα από ελέγχους στην Κηφισιά αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 42χρονο, ο οποίος είχε τον ρόλο παρκαδόρου και συνελήφθη για αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου χώρου παρέχοντας υπηρεσίες πάρκινγκ έναντι χρηματικού αντιτίμου. Οι συλλήψεις σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (21.03.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σύλληψη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. παρκαδόρου και προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Κηφισιάς για αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου χώρου παρέχοντας υπηρεσίες στάθμευσης έναντι χρηματικού αντιτίμου.

Στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων για την εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης πελατών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, νυχτερινές ώρες χτες (21-3-2026) πραγματοποιήθηκε στοχευμένη εξόρμηση από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) στην περιοχή της Κηφισιάς.

Αποτέλεσμα των ελέγχων ήταν η σύλληψη δύο ατόμων, εκ των οποίων ο ένας παραλάμβανε τα οχήματα και ένας ήταν ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος.

Ειδικότερα, ο 42χρονος συλληφθείς παραλάμβανε τα οχήματα των πελατών που προσέρχονταν στο κατάστημα, παρέδιδε σε αυτούς αριθμημένα αποκόμματα και στη συνέχεια τοποθετούσε επί του ανεμοθώρακα των οχημάτων έτερο απόκομμα, σταθμεύοντας ακολούθως αυτά σε δημόσιους χώρους (οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ.).

Κατά την αποχώρησή τους από τα καταστήματα οι οδηγοί έναντι χρηματικού αντιτίμου και χωρίς την έκδοση φορολογικού παραστατικού (απόδειξη), παραλάμβαναν τα κλειδιά των οχημάτων τους.

Αντίστοιχες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση στο επόμενο διάστημα.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.