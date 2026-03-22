Ελλάδα

Κηφισιά: Εξαπατούσαν οδηγούς και πάρκαραν τα οχήματά τους σε δημόσιους χώρους έναντι αμοιβής – Δύο συλλήψεις

Ο ένας εκ των συλληφθέντων είχε τον ρόλο του παρκαδόρου ενώ συνελήφθη και ο προσωρινά υπεύθυνος της παράνομης επιχείρησης
Δύο συλλήψεις σημειώθηκαν στην Κηφισιά, σε βάρος ενός παρκαδόρου και ενός υπεύθυνου παράνομης επιχείρησης η οποία λειτουργούσε σαν ιδιωτικό πάρκινγκ για οχήματα, τα οποία εν τέλει στάθμευαν σε δημόσιους χώρους της περιοχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, έπειτα από ελέγχους στην Κηφισιά αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 42χρονο, ο οποίος είχε τον ρόλο παρκαδόρου και συνελήφθη για αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου χώρου παρέχοντας υπηρεσίες πάρκινγκ έναντι χρηματικού αντιτίμου. Οι συλλήψεις σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (21.03.2026).

Εκτός από τον 42χρονο, συνελήφθη και ο προσωρινά υπεύθυνος του χώρου. Ως προς τη φράση τους, ο παρκαδόρος παραλάμβανε τα οχήματα των πελατών που προσέρχονταν στο κατάστημα, παρέδιδε σε αυτούς αριθμημένα αποκόμματα και στη συνέχεια τοποθετούσε στα οχήματα άλλο απόκομμα, σταθμεύοντας τα σε δημόσιους χώρους όπως οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ.

Κατά την αποχώρησή τους από τα καταστήματα οι πελάτες έναντι χρηματικού αντιτίμου και χωρίς την έκδοση φορολογικού παραστατικού (απόδειξη), παραλάμβαναν τα κλειδιά των οχημάτων τους.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.

Κηφισιά

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σύλληψη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. παρκαδόρου και προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Κηφισιάς για αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου χώρου παρέχοντας υπηρεσίες στάθμευσης έναντι χρηματικού αντιτίμου.

Στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων για την εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης πελατών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, νυχτερινές ώρες χτες (21-3-2026) πραγματοποιήθηκε στοχευμένη εξόρμηση από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) στην περιοχή της Κηφισιάς.

Αποτέλεσμα των ελέγχων ήταν η σύλληψη δύο ατόμων, εκ των οποίων ο ένας παραλάμβανε τα οχήματα και ένας ήταν ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος.

Ειδικότερα, ο 42χρονος συλληφθείς παραλάμβανε τα οχήματα των πελατών που προσέρχονταν στο κατάστημα, παρέδιδε σε αυτούς αριθμημένα αποκόμματα και στη συνέχεια τοποθετούσε επί του ανεμοθώρακα των οχημάτων έτερο απόκομμα, σταθμεύοντας ακολούθως αυτά σε δημόσιους χώρους (οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ.).

Κατά την αποχώρησή τους από τα καταστήματα οι οδηγοί έναντι χρηματικού αντιτίμου και χωρίς την έκδοση φορολογικού παραστατικού (απόδειξη), παραλάμβαναν τα κλειδιά των οχημάτων τους.

Αντίστοιχες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση στο επόμενο διάστημα.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
107
91
78
68
33
Ανανεώθηκε πριν 24 λεπτά
19
Newsit logo
Newsit logo