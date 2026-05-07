Κηφισιά: Ληστές έστησαν καρτέρι σε 77χρονο και του άρπαξαν κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ

Στιγμές τρόμου έζησε ένας 77χρονος στην Κηφισιά όταν δύο άγνωστοι του επιτέθηκαν και τον λήστεψαν στην είσοδο της πολυκατοικίας του, το μεσημέρι της Τετάρτης (6.5.26).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο ληστές έστησαν καρτέρι στον ηλικιωμένο στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας του επί της οδού Ρόδων στη Κηφισιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφού τον ακινητοποίησαν υπό την απειλή όπλου, τον έδεσαν και τον φίμωσαν.

Στη συνέχεια, τον οδήγησαν στο διαμέρισμά του και τον ανάγκασαν να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο του.

Από το εσωτερικό του αφαίρεσαν κοσμήματα η αξία των οποίων, σύμφωνα με τα όσα ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς, φτάνει τις 100.000 ευρώ.

Οι δράστες εξαφανίστηκαν και αναζητούνται από την Αστυνομία.