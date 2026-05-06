Σαλαμίνα: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση της 12χρονης από περιπολικό

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
Τροχαίο ατύχημα με θύμα μια 12χρονη σημειώθηκε στη Σαλαμίνα, όταν ένα περιπολικό την παρέσυρε έξω από δημοτικό σχολείο.

Οι κραυγές πόνου του 12χρονου κοριτσιού μετά το τροχαίο ατύχημα στη Σαλαμίνα κόβουν την ανάσα και αποτυπώνονται στο βίντεο που εξασφάλισε το Star.

Είναι η στιγμή που παρασύρεται από περιπολικό της Αστυνομίας, λίγο μετά τις 7:20 το απόγευμα. Κάμερα ασφαλείας καταστήματος, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, καταγράφει τα πρώτα περιπολικά που φτάνουν στο σημείο και την κινητοποίηση για τη μεταφορά του τραυματισμένου παιδιού άμεσα στο νοσοκομείο.

Το σημείο όπου έγινε το ατύχημα βρίσκεται ακριβώς μπροστά στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας. Εκεί υπάρχει «έξυπνη» διάβαση με έγχρωμες διαγραμμίσεις και κάμερα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το παιδί πήγε να περάσει απέναντι όταν παρασύρθηκε από το περιπολικό της Αστυνομίας, το οποίο έφερε συμβατικές πινακίδες.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Σαλαμίνας συλλέγουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται στον συγκεκριμένο δρόμο. 

Συνελήφθη ο αστυνομικός που οδηγούσε – ΕΔΕ για τα αίτια του ατυχήματος

Ο αστυνομικός που οδηγούσε συνελήφθη. Η Τροχαία Σαλαμίνας, που διεξάγει την Ένορκη Διοικητική Εξέταση, συγκεντρώνει μαρτυρίες προκειμένου να εξακριβώσει από ποιο σημείο η 12χρονη προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο, αλλά και την ταχύτητα του περιπολικού.

Η 12χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, με κάταγμα στο πόδι της.

