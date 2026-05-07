Κόρινθος: Μυστήριο με την 15χρονη που βρέθηκε στη Διώρυγα – Κατάφερε να κολυμπήσει 20 λεπτά πριν τη σώσουν

Κανείς δεν γνωρίζει πως η 15χρονη βρέθηκε εκεί. Ωστόσο, η υπόθεση φέρει πολλές ομοιότητες με την αυτοκτονία ενός 17χρονου κοριτσιού που έφυγε από το σπίτι του στην Φιλοθέη και βρέθηκε ώρες αργότερα νεκρό
Από θαύμα φαίνεται πως σώθηκε μια ανήλικη μόλις 15 ετών η οποία βρέθηκε να επιπλέει την Τετάρτη (6.5.26) στα νερά του Ισθμού της Κορίνθου, προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές.

Το κορίτσι σώθηκε χάρη στην παρατηρητικότητα ενός περαστικού ο οποίος είδες νωρίτερα το κορίτσι να περπατά στην άκρη του Ισθμού της Κορίνθου και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Λιμενικό και αστυνομία έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν την 15χρονη μέσα στο νερό στη Διώρυγα!

Η 15χρονη είχε τις αισθήσεις της και κολυμπούσε με τις Αρχές να της δίνουν οδηγίες ώστε να καταφέρει να κολυμπήσει προς τη βυθιζόμενη γέφυρα της Ισθμίας. Μάλιστα, το νεαρό κορίτσι κατάφερε να κολυμπήσει περίπου 20 λεπτά μέχρι οι αστυνομικοί να την βγάλουν από το νερό. 

Κανείς δεν γνωρίζει πως η 15χρονη βρέθηκε εκεί. Αν δηλαδή ήθελε να πέσει στη διώρυγα ή παραπάτησε και έπεσε. 

Ωστόσο, η υπόθεση φέρει πολλές ομοιότητες με την αυτοκτονία ενός 17χρονου κοριτσιού που έφυγε από το σπίτι του στην Φιλοθέη και βρέθηκε ώρες αργότερα νεκρό στα νερά της Διώρυγας

