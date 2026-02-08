Ελλάδα

Κηφισιά: Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου και δύο εγκλωβισμένους – Βίντεο από το σημείο

Το ατύχημα συνέβη όταν ΙΧ αυτοκίνητο ανατράπηκε μετά από πλευρική πρόσκρουση με άλλο όχημα
Τροχαίο στην Κηφισιά
Αυτοκίνητο ανατράπηκε στην Κηφισιά μετά από τροχαίο / πηγή φωτογραφίας orangepress.gr

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με ανατροπή ενός ΙΧ αυτοκινήτου και εγκλωβισμό δύο ατόμων, σημειώθηκε στην Κηφισιά λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Κυριακής (08.02.2026).

Το σοκαριστικό τροχαίο έγινε στη συμβολή των οδών Γορτυνίας και Στρατηγού Δαγκλή στην Κηφισιά, δίπλα στη Χαριλάου Τρικούπη.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη όταν ΙΧ αυτοκίνητο ανετράπη μετά από πλευρική πρόσκρουση με άλλο όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν 7 πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Οι άνδρες της πυροσβεστικής απεγκλώβισαν δύο άτομα από το αυτοκίνητο που είχε ανατραπεί.

Στο σημείο έσπευσε και διασώστης του ΕΚΑΒ, δίχως ωστόσο να διακρίνει ανησυχητικά τραύματα σε οδηγούς και επιβαίνοντες.

Τις συνθήκες του ατυχήματος διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
179
142
100
98
98
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Άγνωστος επιτίθεται σε γυναίκες με μικρά παιδιά σε παιδική χαρά στο Περιστέρι - «Πέταξε έναν αναπτήρα, άρχισε να βρίζει και να απειλεί»
«Πήγε να κάψει τα μαλλιά μιας γυναίκας, έβαλε μπροστά το αυτοκίνητό του και πήγε να πατήσει δύο παιδάκια» λένε αυτόπτες μάρτυρες και θύματα του άνδρα
man closing his hand tightly. Clenched fist. Hand gesture. Fight, strength and determination concept.
Διαφορετική διαμαρτυρία Ηπειρωτών στο Ζάππειο: Κλαρίνο, φουστανέλες και χοροί – «Η ιστορία της Ελλάδας δεν ιδιωτικοποιείται»
Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν εκατοντάδες ανθρώπους με παραδοσιακές φορεσιές να σχηματίζουν έναν τεράστιο χορό που «αγκάλιασε» το μέγαρο, στέλνοντας μήνυμα προστασίας της δημόσιας περιουσίας
Ζάππειο
Η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας απαντά στο γιατί δεν πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις μετά τα επεισόδια στο ΑΠΘ
Οι ουσιαστικές και «σοβαρές» συλλήψεις απαιτούν χρόνο για την αξιολόγηση των στοιχείων, την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και την πλήρη δικονομική θωράκιση, ξεκαθαρίζει η Ένωση
Επεισόδια στο ΑΠΘ
Newsit logo
Newsit logo