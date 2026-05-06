Κηφισός: Καραμπόλα 4 οχημάτων στο ρεύμα καθόδου – Τραυματίας επιβάτης μηχανής

Επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ύψος της Νέας Χαλκηδόνας όπου και έγινε το τροχαίο
Ασθενοφόρο ΕΚΑΒ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Ακόμα ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί (6/5/2026) στον Κηφισό αφού σημειώθηκε καραμπόλα 4 οχημάτων στο ύψος της Νέας Χαλκηδόνας.

Συγκεκριμένα 4 οχήματα, 1 φορτηγό, 1 αυτοκίνητο και 2 μηχανές ενεπλάκησαν στην καραμπόλα στον Κηφισό η οποία σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού στο ύψος της Νέας Χαλκηδόνας και από αυτό τραυματίστηκε ένας οδηγός μηχανής ο οποίος παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ και οδηγείται στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο λοιπόν, εξαιτίας του ατυχήματος, επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο με τα οχήματα να σημειώνουν ουρές χιλιομέτρων. Το ρεύμα καθόδου αλλά και ανόδου του Κηφισού φαίνεται να είναι «κόκκινο» και οι καθυστερήσεις να είναι πολύ μεγάλες.

Αυτή την ώρα λοιπόν υπάρχει ρύθμιση της κυκλοφορίας από την τροχαία για να απομακρυνθούν από το δρόμο τα οχήματα που ενεπλάκησαν.

