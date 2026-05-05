Πέθανε ο παπά-Τσάκαλος – «Έζησε όπως ήθελε να ζήσει»

Από τη ζωή έφυγε ο π. Σπυρίδων Τσιάκαλος, ο θρυλικός παπα-Τσάκαλος που άφησε εποχή με τις τηλεοπτικές εμφανίσεις του, στις οποίες πάντα ανέβαιναν οι τόνοι…

Την είδηση του θανάτου του, έκανε γνωστή ο γιος του, την Τρίτη (5/5/26). «Έκλεισε τον κύκλο του αγώνα της ζωής του με τον τρόπο που ήθελε ο ίδιος, όρθιος, δυνατός» έγραψε για τον παπα-Τσάκαλο στο Facebook. 

«Έζησε όπως ήθελε να ζήσει, περήφανος, δυναμικός, αγέρωχος, αγωνίστηκε όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά και για την κοινωνία και την Εκκλησία» έγραψε ο γιος του παπα-Τσάκαλου, για τον ιερέα από τα Σιλπιανά της Αργιθέαςπου έγινε δημοφιλής στο ευρύ κοινό μέσα από τις συχνές και μαχητικές εμφανίσεις του σε τηλεοπτικές εκπομπές, όπου ξεχώριζε για τον αυθορμητισμό και τη λαϊκή του στάση.

«Πίστευε στο Θεό των αδύναμων, των φτωχών, των καταπιεσμένων, αναγνώριζε τα θαύματα που κάνουν οι άνθρωποι με την πίστη και τον αγώνα τους, πόναγε με τον πόνο των άλλων».

Ο παπα-Τσάκαλος σύμφωνα με τον γιο του «εργάστηκε από 12 χρονών παιδάκι, τελείωσε την Αθωνιάδα Ιερατική έγινε διάκονος στα 20 του χρόνια και ιερέας στα 22 του, τελείωσε τη Θεολογική Σχολή Αθηνών και υπηρέτησε σε πολλές ενορίες του Πειραιά και της Αθήνας.

Η τελευταία του ενορία, ο Ιερός Ναός της Γεννήσεώς του Χριστού στο Καματερό έμελε να είναι έργο ζωής αφού την ξαναέκτισε εκ θεμελίων και σήμερα είναι σημείο αναφοράς για τους ναούς της Αττικής.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 στις 12.00 στον Ιερό Ναό της Γεννήσεώς του Χριστού στο Καματερό. Η ταφή του θα γίνει την επόμενη μέρα στο χωριό μας το Καταφύλλι την ίδια ώρα, όπως ήταν και η επιθυμία του.

Η ελληνική κοινωνία και η Εκκλησία, ειδικά οι ιερείς και συλλειτουργοί του τον έχουν ήδη αναγνωρίσει. Σύσσωμη η οικογένεια μας, η μητέρα μου Κωνσταντίνα, τα αδέρφια μου Δημήτρης και Σπύρος και τα εγγόνια του Θάλεια, Κωνσταντίνα, Γιάννης, Σπύρος, Γεωργία, Ορέστης και Κίμωνας θα τον θυμόμαστε και θα τον μελετάμε για όσο ζούμε».

