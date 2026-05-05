Συγκλονιστικό τροχαίο δυστύχημα στην Καβάλα: Φορτηγό συγκρούστηκε με γεωργικό μηχάνημα, ένας νεκρός

Το όχημα του θύματος, ενός 35χρονου από την Βουλγαρία, βγήκε εκτός πορείας όταν προσπάθησε να αποφύγει το φορτηγό, ο οδηγός του οποίου παραβίασε το STOP
Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (05.05.2026) στην Καβάλα.

Το δυστύχημα συνέβη ώρες σήμερα στην παραλιακή Εγνατία, μετά τον Πύργο και πριν τα Λουτρά Ελευθερών στην Καβάλα, όπου συγκρούστηκε φορτηγό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με γεωργικό μηχάνημα.

Το όχημα του θύματος, ενός 35χρονου από την Βουλγαρία, βγήκε εκτός πορείας όταν προσπάθησε να αποφύγει το φορτηγό, ο οδηγός του οποίου παραβίασε το STOP.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρχές και ασθενοφόρα, αλλά δυστυχώς, οι προσπάθειες για την ανάνηψη του οδηγού ήταν μάταιες.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός του γεωργικού μηχανήματος.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος και αναζητούν μάρτυρες.

