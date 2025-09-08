Κινηματογραφική καταδίωξη γιου επιχειρηματία: Τραυμάτισε αστυνομικό με την πανάκριβη Mercedes του και συνελήφθη

Παρά τα σήματα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, να σταματήσει την πανάκριβη και φτιαγμένη Mercedes του, ο 20χρονος γιος επιχειρηματία δεν σταμάτησε και έτσι ξεκίνησε η 2ωρη καταδίωξή του στο κέντρο της Αθήνας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών που βρίσκονταν στον Κηφισό, την Κυριακή (08.09.2025) έκριναν ύποπτο το αυτοκίνητο του 20χρονου και θέλησαν να τον σταματήσουν για έλεγχο. Ο γιος του επιχειρηματία ωστόσο πάτησε γκάζι και τράπηκε σε φυγή. Έτσι ακολούθησε η καταδίωξή του η οποία τελείωσε στο ύψος του Χίλτον, αφού εν τέλει οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην προσπάθειά του ο 20χρονος να αποφύγει τον έλεγχο, τραυμάτισε με το αυτοκίνητό του και έναν αστυνομικό ο οποίος πλέον νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Ο γιος του επιχειρηματία, λόγω της επίθεσης στον αστυνομικό, πλέον κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.