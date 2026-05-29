Κόρινθος: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης – Τρεις τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (29/05/2026) στην Κόρινθο έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης κατά τη διάρκεια εργασιών, προκαλώντας τον τραυματισμό τριών ατόμων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του korinthostv.gr, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, εξερράγη επαγγελματικό ψυγείο ή τμήμα ψυκτικής εγκατάστασης που λειτουργούσε στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Κόρινθο.

Από την έκρηξη προκλήθηκε διαρροή αμμωνίας, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να εκτεθούν στις αναθυμιάσεις και να αντιμετωπίσουν αναπνευστικά προβλήματα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Κορίνθου, τα οποία παρέλαβαν τρία άτομα και τα μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

H κατάσταση της υγείας ενός εκ των τραυματιών κρίθηκε πιο σοβαρή, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας για εξειδικευμένη νοσηλεία.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.