Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ

Από 2 έως 16 Ιουνίου οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα δώσουν τα μαθήματα ειδικότητας - Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026
Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026
Με το μάθημα των Νέων Ελληνικών μπήκαν σήμερα (30.05.2026) στη μάχη των Πανελληνίων Εξετάσεων οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ, που διεκδικούν μία θέση μία από τις 68.788 θέσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2026-27.

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις στα Νέα Ελληνικά, το οποίο είναι μάθημα Γενικής Παιδείας

Δείτε εδώ τα θέματα που έπεσαν στη Νέα Ελληνικά για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Το πρόγραμμα των Πανελλήνιων

Μετά τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους μαθητές των Γενικών λυκείων και τα Νέα Ελληνικά για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

 

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 8 Ιουνίου, με τα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, έχει ως εξής: Έναρξη το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Συνέχεια, στις 2 Ιουνίου, εξέταση στα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Θα ακολουθήσουν, από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026.

Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα πραγματοποιείται από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου 2026.

Δείτε το πρόγραμμα των Πανελλήνιων Εξετάσεων ΕΔΩ

