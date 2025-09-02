Κόρινθος: Θρίλερ με το θάνατο του 22χρονου – Η ιατροδικαστική εξέταση και οι καταθέσεις των συγγενών οδηγούν τις έρευνες

Σε ένα θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται του θανάτου του 22χρονου ο οποίος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο της Κορίνθου μετά από τραυματισμό με μαχαίρι στον λαιμό του.

Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν γύρω στις 02:30 τα ξημερώματα της Τρίτης (2.9.25) όταν ο αδελφός του 22χρονου, ο οποίος τελικά άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Κορίνθου, τον βρήκε, όπως ισχυρίζεται, βαριά τραυματισμένο στο σαλόνι του σπιτιού τους στον Άσσο Κορινθίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκείνη τη στιγμή στο σπίτι βρισκόταν η μητέρα του 22χρονος ενώ ο πατέρας του και ο αδελφός του απουσίαζαν.

Τα συγγενικά του πρόσωπα μετέφεραν τον 22χρονο στο νοσοκομείο όπου εκεί οι γιατροί κατέβαλαν κάθε προσπάθεια να τον κρατήσουν στη ζωή ενώ ταυτόχρονα ειδοποίησαν και τις αστυνομικές Αρχές για το σοβαρό περιστατικό.

Ωστόσο ο 22χρονος λίγη ώρα αργότερα εξέπνευσε με τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. να προσπαθούν να συλλέξουν όλα εκείνα τα στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να γίνει ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να εκτιμηθεί εάν ο θάνατος προέρχεται από εγκληματική ενέργεια ή αυτοχειρία ενώ ταυτόχρονα θα δώσουν καταθέσεις συγγενικά πρόσωπα του νεκρού.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα ενώ ήδη ο αδελφός του φέρεται να μίλησε με τους αστυνομικούς και να τους ανέφερε ότι τον βρήκε μέσα στο σαλόνι γεμάτο με αίματα.

«Είναι μια ήσυχη οικογένεια»

«Είναι μια ήσυχη οικογένεια μένει χρόνια στην περιοχή. Δεν είχε απασχολήσει την κοινότητα, ήταν ήσυχοι», τονίζει στο newsit.gr ο αντιδήμαρχος Κορίνθου, Ανδρέας Πούλος.

«Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω για την οικογένεια ούτε για το τι έχει συμβεί», επισημαίνει.

Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, πριν δύο χρόνια ο 22χρονος είχε ένα σοβαρό τροχαίο.