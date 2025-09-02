Ελλάδα

Κόρινθος: Θρίλερ με τον θάνατο του 22χρονου – Η ιατροδικαστική εξέταση και οι καταθέσεις των συγγενών οδηγούν τις έρευνες

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να γίνει ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να εκτιμηθεί εάν ο θάνατος προέρχεται από εγκληματική ενέργεια ή αυτοχειρία ενώ ταυτόχρονα θα δώσουν καταθέσεις συγγενικά πρόσωπα του νεκρού
Το νοσοκομείο της Κορίνθου
Το νοσοκομείο της Κορίνθου / ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ/EUROKINISSI ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Σε ένα θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται του θανάτου του 22χρονου ο οποίος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο της Κορίνθου μετά από τραυματισμό με μαχαίρι στον λαιμό του.

Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν γύρω στις 02:30 τα ξημερώματα της Τρίτης (2.9.25) όταν ο αδελφός του 22χρονου, ο οποίος τελικά άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Κορίνθου, τον βρήκε, όπως ισχυρίζεται, βαριά τραυματισμένο στο σαλόνι του σπιτιού τους στον Άσσο Κορινθίας.

Εκείνη τη στιγμή στο σπίτι βρισκόταν η μητέρα του 22χρονος ενώ ο πατέρας του και ο αδελφός του απουσίαζαν.

Τα συγγενικά του πρόσωπα μετέφεραν τον 22χρονο στο νοσοκομείο όπου εκεί οι γιατροί κατέβαλαν κάθε προσπάθεια να τον κρατήσουν στη ζωή ενώ ταυτόχρονα ειδοποίησαν και τις αστυνομικές Αρχές για το σοβαρό περιστατικό.

Ωστόσο ο 22χρονος λίγη ώρα αργότερα εξέπνευσε με τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. να προσπαθούν να συλλέξουν όλα εκείνα τα στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να γίνει ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να εκτιμηθεί εάν ο θάνατος προέρχεται από εγκληματική ενέργεια ή αυτοχειρία ενώ ταυτόχρονα θα δώσουν καταθέσεις συγγενικά πρόσωπα του νεκρού.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα ενώ ήδη ο αδελφός του φέρεται να μίλησε με τους αστυνομικούς και να τους ανέφερε ότι τον βρήκε μέσα στο σαλόνι γεμάτο με αίματα.

«Είναι μια ήσυχη οικογένεια»

«Είναι μια ήσυχη οικογένεια μένει χρόνια στην περιοχή. Δεν είχε απασχολήσει την κοινότητα, ήταν ήσυχοι», τονίζει στο newsit.gr ο αντιδήμαρχος Κορίνθου, Ανδρέας Πούλος.

«Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω για την οικογένεια ούτε για το τι έχει συμβεί», επισημαίνει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συνελήφθη ένας 14χρονος για τη φωτιά στον προαστιακό στην Πάτρα - Αναζητούνται 2 άτομα
Κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν την αστυνομία, οι οποίοι παρέδωσαν τον ανήλικο ενώ οι άλλοι δύο κατάφεραν να διαφύγουν - Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από το στάδιο της Παναχαϊκής, στις γραμμές του τρένου
Φωτιά στην Πάτρα 2
Στις 12 το πόρισμα για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Αφορά 500 ΑΦΜ που πήραν 20 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα της ΕΛ.ΑΣ, που θα ανακοινώσει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αφορά 500 ΑΦΜ που εντοπίστηκαν να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις 20 εκατ. ευρώ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 54
Newsit logo
Newsit logo