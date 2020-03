Ο κορονοϊός έχει παγώσει τα πάντα σε ολόκληρη την χώρα καθώς από το πρωί του Σαββάτου ζει πρωτόγνωρες στιγμές με όλα τα μαγαζιά να έχουν βάλει λουκέτο, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η διασπορά του ιού.

Η απόφαση αυτή ήταν επιβεβλημένη καθώς ο κόσμος πήρε μάλλον αψήφιστα το κλείσιμο των σχολείων, κατακλύζοντας καφετέριες, πάρκα και παιδικές χαρές, όμως ο κορονοϊός δεν αστειεύεται.

Έτσι με απόφαση της κυβέρνησης και του υπουργείου Υγείας κλείνουν τα πάντα μέχρι νεοτέρας και μέχρι να περιοριστεί ο κορονοϊός και η διασπορά του.

Αυτή είναι η λίστα με τα μαγαζιά που θα μείνουν κλειστά

Μετά από ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, λοιπόν, αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας για 14 μέρες ξεκινώντας από το Σάββατο 14 Μαρτίου, των παρακάτω:

· Εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα (shops in a shop), εκπτωτικά χωριά

· Καφετέριες, καφενεία, μπαρ και επιχειρήσεις εστίασης με εξαίρεση τις υπηρεσίες delivery και take-away

· Κέντρα διασκέδασης

· Ο κορονοϊός κλείνει επίσης κινηματογράφους, θέατρα, αίθουσες θεαμάτων

· Βιβλιοθήκες

· Μουσεία, αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι

· Πρακτορεία τυχερών παιγνίων, καζίνο, λέσχες παιγνίων με την εξαίρεση τους πλανόδιους πωλητές και τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια

· Επιπλέον ο κορονοϊός φέρνει “λουκέτο” σε αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικούς ομίλους, πολιτιστικούς ομίλους και σωματεία (εξαιρούνται οι ανοιχτοί χώροι μεμονωμένης άθλησης όπως θα διευκρινιστεί στην ΚΥΑ)

· Θεματικά πάρκα (λούνα πάρκ κλπ) / εξαιρούνται οι δημόσιοι ανοιχτοί χώροι αναψυχής.

· Κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής-μασάζ, οίκοι ανοχής, κέντρα δερματοστιξίας (τατουάζ) και τρυπήματος δέρματος/σώματος

*Οι επιχειρήσεις διατηρούν τη δυνατότητα να εκτελούν διοικητικές ή άλλες εργασίες κεκλεισμένων των θυρών με την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής.

Τι θα συμβεί με τα delivery

Το βράδυ της Παρασκευής, 13.03.2020, ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, μίλησε στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή Live News, με τον Νίκο Ευαγγελάτο, στο Mega, δίνοντας διευκρινίσεις σχετικά με τα λουκέτα.

“Ζούμε σε μια έκτακτη κατάσταση. Η δική μας γενιά δεν έχει ζήσει κάτι παρόμοιο… Σίγουρα είναι κάτι που κανείς δεν περίμενε και η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί με ψυχραιμία να κάνει ό, τι πρέπει. Πρώτον για την προστασία της δημόσιας υγείας και δεύτερον για την προστασία της οικονομίας”, τόνισε αρχικά ενώ στην συνέχεια αναφέρθηκε στα κλειστά μαγαζιά.

Ο υπουργός έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τα “λουκέτα”, λέγοντας πως “κλείνουν όλα τα μαγαζιά που έχουν άδειες τραπεζοκαθισμάτων εστιάσεως”.

To μόνο που θα επιτρέπεται θα είναι το delivery και το take away, ωστόσο εδώ υπάρχει μια συνθήκη που σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Live News.

“Όλα τα καταστήματα που έχουν την άδεια να κάνουν delivery μπορούν να το κάνουν, χωρίς να έχουν πάνω από 5 άτομα στην ουρά για take away. Δεν πρέπει να συγχρωτιζόμαστε πολλοί άνθρωποι σε μικρό χώρο για πολλή ώρα.

Δεύτερον: Υπάρχουν καταστήματα με άδεια τραπεζοκαθισμάτων που δεν έχουν δηλώσει την δυνατότητα delivery και take away στην εφορία. Αυτά τα καταστήματα έχουν δύο επιλογές:

Πρώτη επιλογή να κλείσουν. Αν γίνει αυτό, θα έχουν αναστολή των φορολογικών τους υποχρεώσεων μέχρι τον Ιούνιο όπως έχει νομοθετηθεί.

Εάν όμως θέλουν να κάνουν delivery γιατί δεν θέλουν να κλείσουν, θα μπορούν να το κάνουν από αύριο και θα έχουν ένα μήνα περιθώριο για να το δηλώσουν στην εφορία”, τόνισε χαρακτηριστικά.

Τα μαγαζιά που θα παραμείνουν ανοικτά

· Λιανεμπόριο με εξαίρεση τα ανωτέρω

· Λιανεμπόριο τροφίμων (π.χ. σούπερ μάρκετ)

· Λαϊκές αγορές

· Φούρνοι και ζαχαροπλαστεία χωρίς τραπεζοκαθίσματα

· Ανοιχτά παραμένουν και τα φαρμακεία όσο ο κορονοϊός εξαπλώνεται.

· Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας

· Καφετέριες κατά το μέρος που κάνουν διανομή προϊόντων και take away

· Ξενοδοχεία (αυστηρά για εξυπηρέτηση των τουριστών με τη δυνατότητα delivery και take away από το μπαρ ή το εστιατόριο που λειτουργεί εντός)

· Ο κορονοϊός επηρεάζει και τις τράπεζες. Θα υπάρχουν ειδικές οδηγίες για άδεια παρουσίας έως 5 άτομα σε κάθε κατάστημα / γκισέ με μέτρα προστασίας, δυνατότητα επιμήκυνσης ωραρίου και καταβολή συντάξεων σε περισσότερες ημέρες / λειτουργίες πχ δανείων σε απογευματινές ώρες και σύσταση για διαδικτυακές συναλλαγές.

· Τηλεφωνικά κέντρα με ειδικές οδηγίες για κατάλληλη απόσταση και μέτρα υγιεινής των εργαζομένων

Περαιτέρω, θα ληφθούν ειδικότερα μέτρα για άτομα που εργάζονται στο Δημόσιο τομέα τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και πάσχουν από σοβαρή ανοσοκαταστολή.