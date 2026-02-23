Συμβαίνει τώρα:
Κοζάνη: Ανήλικοι χτύπησαν με γροθιές συνομήλικό τους και συνελήφθησαν – Έχει τραύματα σε μάτι, πλάτη και χέρια

Ένας ακόμη εμπλεκόμενος αναζητείται, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για παραμέληση της εποπτείας τους
Στη σύλληψη δύο ανηλίκων προχώρησαν οι αρχές στην Κοζάνη, μετά από τον άγριο ξυλοδαρμό ενός επίσης ανήλικου. Για το επεισόδιο αναζητείται ένα ακόμη παιδί, τα στοιχεία του οποίου αναμένονται να ταυτοποιηθούν από την ΕΛΑΣ.

Ο ξυλοδαρμός του ανήλικου σημειώθηκε στην πόλη της Κοζάνης, με δράστες τρεις νεαρούς, οι οποίοι προσέγγισαν το θύμα και το χτύπησαν με γροθιές, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες στο αριστερό μάτι, στην πλάτη και στα χέρια του.

Οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος του θύματος.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε συνοδεία των γονέων του στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Έπειτα, από αναζητήσεις των αστυνομικών εντοπίσθηκαν στην Κοζάνη και συνελήφθησαν τα δυο εκ των τριών ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Επίσης, συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για παραμέληση της εποπτείας τους.

Προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

