Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου

Tο ελικόπτερο παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης, ωστόσο όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους
Ανανεώθηκε πριν 19 λεπτά
Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας μεταξύ Μαθιάς και Αμαριανού στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελικόπτερο παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης και γι αυτό έκανε αναγκαστική προσγείωση, ωστόσο όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για καθαρά προληπτικούς λόγους. 

Στο σημείο μετέβησαν οι αρχές καθώς και κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μινώα. 

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Cretalive ο Αντιδήμαρχος Μανώλης Κουρλετάκης, οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους ενώ το ελικόπτερο “έκατσε” πάνω σε μια ελιά!

Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας

«Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και ώρα 08:00, ελικόπτερο ΑΒ-205 της 358 Μοίρας Έρευνας Διάσωσης από την 112 Πτέρυγα Μάχης, που εκτελούσε πτήση συντήρησης νοτιοανατολικά του Αεροδρομίου Καστελλίου, εκτέλεσε αναγκαστική προσγείωση λόγω μηχανικής βλάβης. Το πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του, ενώ διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για προληπτικούς λόγους. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».

