Κρήτη: Ανώτερος κληρικός ζήτησε από μέλη του κυκλώματος να ξυλοκοπήσουν άτομα με τα οποία είχε διαμάχη – Ειρωνικοί οι συλληφθέντες

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την εγκληματική οργάνωση που «ξεδοντιάστηκε» στην Κρήτη με τις συλλήψεις 48 μελών της μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε στο MEGA ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ» στα έγγραφα της Αστυνομία σχετικά με την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη αναφέρονται μεταξύ άλλων κατηγορίες εκβιασμού επιχειρηματιών και κληρικών στα Χανιά. αποχαρακτηρισμού δασικής έκτασης, άσκησης επιρροής για απόδοση τίτλων σπουδών στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση και χρηματισμού κληρικών λειτουργών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικογραφία, τα μέλη του κυκλώματος ήθελαν καθηγητές σε καίρια πόστα ώστε να εξασφαλίσουν πτυχία για ορισμένα πρόσωπα.

Στις συνομιλίες αποκαλύπτεται ότι αστυνομικός, που ήταν κατηγορούμενος για σοβαρές ποινικές υποθέσεις, τηλεφώνησε σε αρχηγό του κυκλώματος ώστε να διαμορφωθεί η έδρα του δικαστηρίου και να εξασφαλίσει ευνοϊκή δικαστική απόφαση για την υπόθεση που εκκρεμούσε εις βάρος του.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει το ενδεχόμενο στο παρελθόν το κύκλωμα να είχε πρόσβαση σε δικαστικούς λειτουργούς.

Αποκαλυπτική και η δράση ανώτερου κληρικού, ο οποίος κατηγορείται ως μέλος του κυκλώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος είχε εκβιαστεί πριν από δύο χρόνια με προσωπικές φωτογραφίες για να εκχωρήσει σε επιχειρηματίες οικόπεδα – «φιλέτα» από ιδιοκτησία μονής.

Ο συγκεκριμένος κληρικός αποχώρησε από τη μονή, εντάχθηκε στο κύκλωμα και στη συνέχεια ζήτησε από μέλη του κυκλώματος να επιτεθούν σε άτομα με τα οποία είχε προσωπικές διαμάχες.

Τέλος, υπάρχουν συνομιλίες όπου μέλη του κυκλώματος μιλούσαν με υπεύθυνο νοσοκομείου ώστε μεταφερθούν ασθενείς με ψυχικά νοσήματα σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας ενός εκ των αρχηγών του κυκλώματος, ώστε να λαμβάνει έσοδα από τη παραμονή τους εκεί.

Αντιδράσεις από τους συλληφθέντες κατά την άφιξή τους στον Εισαγγελέα Χανίων

Σε ομάδες οδηγούνται σταδιακά στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με την Αστυνομία, εξαρθρώθηκε την Κυριακή σε Χανιά και Ρέθυμνο

Το απόγευμα της Δευτέρας, κατά την άφιξή τους στο δικαστικό μέγαρο, αρκετοί εκ των κατηγορουμένων αντέδρασαν έντονα στη σύλληψή τους, κάνοντας λόγο –όπως υποστήριξαν– για «μια ακόμη ψεύτικη εγκληματική οργάνωση»

Παράλληλα, από νωρίς έξω από τα δικαστήρια των Χανίων είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι των συλληφθέντων, προκειμένου να τους στηρίξουν ενόψει των απολογιών τους

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία περιλαμβάνει σειρά κατηγοριών που σχετίζονται με εκβιασμούς, παράνομες οικονομικές δραστηριότητες και ξέπλυμα χρήματος, ωστόσο οι κατηγορούμενοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Οι κατηγορούμενοι πήραν 48ωρη προθεσμία για να απολογηθούν.

Μάλιστα, σε μία περίπτωση συγγενείς ενός εκ των συλληφθέντων άρχισαν να τον καταχειροκροτούν και να του δίνουν κουράγιο την ώρα που έβγαινε με χειροπέδες από το βαν της ΕΛ.ΑΣ. για να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Φράσεις όπως «κράτα γερά» και «ψηλά το κεφάλι» φώναζαν στον έναν συλληφθέντα οι συγγενείς του με εκείνον να τους απαντά χαμογελαστός με σήκωμα του αντίχειρά του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην τοπική κοινωνία, καθώς θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Αστυνομίας στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια. Οι εξελίξεις στα δικαστήρια Χανίων αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, με την έκβαση των απολογιών να κρίνει και την πορεία των ποινικών διαδικασιών