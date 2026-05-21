Κρήτη: Καρέ – καρέ η επιχείρηση της ΕΛΑΣ, βίντεο από τα όπλα, τα ναρκωτικά και τα χιλιάδες ευρώ

Όπλα, ναρκωτικά και χιλιάδες ευρώ, είναι μερικά από τα ευρήματα των αστυνομικών αρχών μετά την εξάρθρωση νέων εγκληματικών οργανώσεων στην Κρήτη. Τα συγκεκριμένα κυκλώματα συνδέονται με διακίνηση ναρκωτικών αλλά και υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από την αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη έχουν κατασχεθεί, σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης και ινδικής κάνναβης, όπλα και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 12 αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα, διάφορα χρηματικά ποσά, αυτόματος μετρητής χρημάτων και χιλιάδες ενώτια προβάτων.

Οι κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματικές οργανώσεις, για διακίνηση ναρκωτικών, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ξέπλυμα χρήματος.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των διωκτικών αρχών, με δεκάδες ταυτόχρονες εφόδους σε κατοικίες, ποιμνιοστάσια και άλλους χώρους που συνδέονται με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Κατά τις έρευνες, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε σημαντικές κατασχέσεις, μεταξύ των οποίων:

– ποσότητες κοκαΐνης και χασίς

– όπλα και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

– μεγάλα χρηματικά ποσά

– 12 αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα

– χιλιάδες ενώτια προβάτων

– αυτόματος μετρητής χρημάτων

– περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί, οι οποίοι δεσμεύτηκαν μέσω της ΑΑΔΕ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανεύρεση μεγάλου αριθμού ενωτίων αιγοπροβάτων, στοιχείο που ερευνάται σε συνδυασμό με πιθανές παράνομες επιδοτήσεις και εικονικές δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου.

Το CRETA24, φέρνει στο «φως» βίντεο τόσο από την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. όσο και από τα ευρήματα που εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν.

Στο μικροσκόπιο η διασύνδεση με επιδοτήσεις

Οι Αρχές εξετάζουν αν μέρος των χρημάτων που φέρονται να προέρχονται από τη διακίνηση ναρκωτικών «νομιμοποιούνταν» μέσω αγροτικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, καθώς και μέσω επιδοτήσεων που φέρεται να λάμβαναν εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Η δικογραφία αναμένεται να επεκταθεί, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται ψηφιακά πειστήρια, τραπεζικές κινήσεις και επικοινωνίες μεταξύ των μελών του κυκλώματος.

Αστυνομικές πηγές χαρακτηρίζουν την επιχείρηση ως μία από τις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη, τόσο λόγω του αριθμού των εμπλεκομένων όσο και λόγω της πολυεπίπεδης δράσης του κυκλώματος.

Το βίντεο από τη σύλληψη του 43χρονου στα Ζωνιανά

Έξω από τράπεζα στο Ηράκλειο συνελήφθη 43χρονος από τα Ζωνιανά, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των νέων εγκληματικών οργανώσεων που εξάρθρωσε την Πέμπτη (21.05.2026) το ελληνικό FBI και φέρεται να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών αλλά και υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται πως η αστυνομία προχώρησε σε 18 συλλήψεις, ενώ στη δικογραφία φέρονται να εμπλέκονται συνολικά 76 άτομα.