Κρήτη: Βίντεο από την έκρηξη στην αυλή του σχολείου – «’Ηταν καθαρά ένα παιχνίδι» υποστήριξε η δικηγόρος τους

Ενώπιων των δικαστικών αρχών θα απολογηθούν αύριο Πέμπτη (12.03.2026), οι τρεις μαθητές (δύο 13χρονοι και ένας 17χρονος) που κατηγορούνται για έκρηξη με γκαζάκια βουτανίου, στην αυλή του σχολείου στην Κρήτη το βράδυ της περασμένης Δευτέρας.

Οι τρεις μαθητές έφτασαν σήμερα το πρωί (11.03.2026) στα δικαστήρια Ηρακλείου στην Κρήτη, όπου τους δόθηκε προθεσμία για να απολογηθούν, με τη συνήγορο υπεράσπισης δύο εξ αυτών Ελένη Σαμαριτάκη να δηλώνει πως οι ανήλικοι δεν είχαν καμία αντίληψη για το τι θα μπορούσε να προκαλέσει ως αποτέλεσμα η πράξη τους.

Είναι πραγματικό συγκλονιστικό το πόσο τυχεροί στάθηκαν οι τρεις ανήλικοι καθώς, όπως μπορείτε να δείτε, θα μπορούσαν να έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Βίντεο-ντοκουμέντο που δημοσιεύει το Cretalive καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης του αυτοσχέδιου εκρηκτικού-εμπρηστικού μηχανισμού στην αυλή του σχολείου.

Μάλιστα σχολίασε η Ελένη Σαμαριτάκη ότι, ενώ το βίντεο που είχαν παρακολουθήσει και θέλησαν να αναπαραστήσουν, εμφάνιζε μια έκρηξη μικρότερη, αυτή που οι ίδιοι έζησαν ήταν μια έκρηξη εντονότερη που τους προκάλεσε πανικό, καθώς μόλις σημειώθηκε «πήγαν τρομαγμένοι στα σπίτια τους».

Όπως είπε χαρακτηριστικά η συνήγορος, για τα τρία παιδιά «ήταν καθαρά ένα παιχνίδι» και πως ο ένας εξ αυτών είχε γενέθλια και αφού έκοψαν την τούρτα του, αποφάσισαν να πειραματιστούν με το βίντεο που είχαν δει. «Τίποτα περισσότερα από ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσε να έχει ο ολέθριες συνέπειες αποκλειστικά για τα ίδια τα παιδιά. Ευτυχώς αποφευχθήκαν τα χειρότερα». Τέλος η συνήγορος των δύο ανηλίκων, σημείωσε ότι εξακολουθούν να είναι φοβισμένα και μετά τη σύλληψή τους.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος των τριών ανηλίκων 13 και 17 ετών, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για έκρηξη από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, κατά συναυτουργία καθώς και για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών ή εμπρηστικών υλών και μηχανισμών από τις οποίες θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, κατά συναυτουργία.