Κρητική μαφία: Οι καταγγελίες 29χρονου μοναχού για τα 175 στρέμματα, η αδιαφορία του εισαγγελέα και η «διάβρωση» 4 αστυνομικών

Μία άκρως περίεργη υπόθεση διαδραματίστηκε στο συγκεκριμένο μοναστήρι των Χανίων λίγους μήνες πριν τα μεγάλα κεφάλια της κρητικής μαφίας αρπάξουν τα 175 στρέμματα γης και τα πουλήσουν σε εταιρεία κτηματομεσιτική έναντι ποσού έναντι 1,5 εκατομμυρίου ευρώ!

Τότε, το Νοέμβριο του 2016, ένας μοναχός ηλικίας 29 ετών, από το συγκεκριμένο μοναστήρι κατήγγειλε κάποια πράγματα – που όπως ο ίδιος υποστήριζε – διαπίστωσε ότι συμβαίνουν στην Ιερά Μονή και αφορούν και την περίπτωση της διεκδικούμενης, από τη μονή, έκτασης των 700 στρεμμάτων, ανάμεσα στα οποία είναι και τα 175 του άρπαξαν εγκέφαλοι του κυκλώματος – μέλη της κρητικής μαφίας.

Όμως παρά το γεγονός ότι ο 29χρονος κατέθεσε δύο μηνύσεις κατά συγκεκριμένων προσώπων της Ιεράς Μονής, μέσα από τις οποίες περιγράφονταν με λεπτομέρειες τα όσα υποστηρίζει ότι συμβαίνουν, η υπόθεση δεν προχώρησε.

Ο Εισαγγελέας δεν έψαξε και τελικά, μέσα σε λίγες ημέρες η υπόθεση μπήκε στο αρχείο και ο 29χρονος μοναχός κατηγορήθηκε και του απαγορεύτηκε η είσοδος στο μοναστήρι καθώς στο κελί του βρέθηκαν εκκλησιαστικά αντικείμενα μέχρι και σφαίρες! Αντικείμενα που δεν δικαιολογούνταν.

Ο ίδιος υποστήριζε ότι του την είχαν στημένη και έπεσε θύμα πλεκτάνης και αρνήθηκε τα πάντα. Τελικά υποχρεώθηκε στα 29 του χρόνια να εγκαταλείψει τη μονή, καθώς του απαγορεύτηκε ακόμα και η είσοδος και μάλιστα έφυγε και από την Κρήτη.

Λίγους μήνες μετά τη διπλή καταγγελία του 29χρονου μονάχου τα 175 στρέμματα μία έκταση – φιλέτο πέρασαν στα χέρια των δύο αδερφών πού συνελήφθησαν ως οι εγκέφαλοι μίας από τις δύο εγκληματικές οργανώσεις, που δρούσε στο νησί και πουλήθηκε δυο χρόνια αργότερα σε κτηματομεσιτική εταιρεία με εκπρόσωπο έναν ισραηλινό επιχειρηματία, έναντι του ποσού του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Το ερώτημα είναι γιατί τότε δεν ασχολήθηκαν με τις καταγγελίες του 29χρονου μοναχού οι αρχές και φυσικά αν είχε βάλει το… χεράκι της μαφία της Κρήτης για να εκδιωχθεί ο 29χρονος μοναχός.

Οι έρευνες

Την ίδια ώρα ένας δεύτερος κύκλος ερευνών άνοιξε από το ειδικό κλιμάκιο της αστυνομίας που «ξεδόντιασε» τη μαφία της Κρήτης. Μπορεί να έχουν γίνει 46 συλλήψεις και να κατηγορούνται συνολικά 90 άτομα, όμως οι έρευνες πλέον στρέφονται προς τις κατευθύνσεις:

Πρώτον, στο ενδεχόμενο κι άλλοι αστυνομικοί να είχαν διαβρωθεί από τους μαφιόζους, να είχαν περάσει στην άλλη όχθη και από υπερασπιστές του νομού να έγιναν παραβάτες. Μέσα από τη δικογραφία και τις καταθέσεις υπάρχον σοβαρές ενδείξεις ότι τουλάχιστον τρεις άντρες και μία γυναίκα, όλοι αστυνομικοί που υπηρετούσαν στους νόμους Χανίων και Ρεθύμνου διαβρώθηκαν από τις μαφιόζος και όχι μόνο δεν εφάρμοζαν το νόμο αλλά έκαναν τα στραβά μάτια σε υποθέσεις της μαφίας και σε άλλες περιπτώσεις τους διευκόλυναν.

Δεύτερον, τουλάχιστον τρεις δικαστικές αποφάσεις παρουσιάζουν σοβαρά στοιχεία που δείχνουν ότι δεν εφαρμόστηκε ο νόμος αλλά οι γνωριμίες τον μαφιόζων και οι δικαστές που τις έβγαλαν πλέον έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών ενώ μια τρίτη έρευνα έχει να κάνει με τις διαδρομές του μαύρου χρήματος και το πώς εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τη διακίνηση ναρκωτικών όπλων κι άλλων παράνομων πράξεων νομιμοποιούνται και γίνονταν «ζεστό χρήμα» με το οποίο οι κατηγορούμενοι έκαναν χλιδάτη ζωή.