Κρούσμα μηνιγγίτιδας στο ΑΠΘ: Στη ΜΕΘ 19χρονος φοιτητής, ιχνηλατούνται οι επαφές του

Η κατάσταση παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές - Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ
(Φωτογραφία αρχείου / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Συναγερμός έχει σημάνει στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), μετά τον εντοπισμό κρούσματος μηνιγγίτιδας σε φοιτητή του Τμήματος Κτηνιατρικής.

Πληροφορίες του iatropedia.gr αναφέρουν ότι πρόκειται για 19χρονο, με καταγωγή από τη Θεσσαλία, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα είχε παρακολουθήσει μαθήματα κανονικά τα μαθήματά του στο ΑΠΘ. Τα πρώτα συμπτώματα μηνιγγίτιδας εμφανίστηκαν το Σαββατοκύριακο, όταν επέστρεψε στην πόλη καταγωγής του για τις ημέρες του Πάσχα.

Τη Μεγάλη Δευτέρα (06/04/2026) διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

ΕΟΔΥ για μηνιγγίτιδα: Οδηγίες για στενές επαφές

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) εξέδωσε σχετικό έγγραφο, με το οποίο συνιστά τη χορήγηση χημειοπροφύλαξης σε άτομα που ήρθαν σε στενή επαφή με το περιστατικό και θεωρούνται υψηλού κινδύνου.

Ενημέρωση προς φοιτητές

Παράλληλα, καθηγήτρια του Τμήματος Κτηνιατρικής (διδάσκουσα στο μάθημα Ειδική Βακτηριολογία, Μυκητολογία, Ιολογία και Λοιμώδη Νοσήματα, ΑΠΘ) ενημέρωσε τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Καλεί όσους παρακολούθησαν τα εργαστήρια της περασμένης εβδομάδας να επικοινωνήσουν άμεσα με τον γενικό τους ιατρό, ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Όπως επισημαίνεται στο μήνυμα, δεν υπάρχει λόγος έντονης ανησυχίας, ωστόσο κρίνεται απαραίτητη η προληπτική επικοινωνία με γιατρό για περαιτέρω καθοδήγηση.

Η κατάσταση παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η ιχνηλάτηση των επαφών.

