Ξενοδοχείο θα γίνει το Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου: «Όλες οι προσπάθειες μας κατέρρευσαν», λέει ο Βαρθολομαίος

Στα εγκαίνια έκθεσης για την ιστορία του Ορθόδοξου Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου, που φιλοξενείται στο Μουσείο των Πριγκιποννήσιων, στη θάλασσα του Μαρμαρά, έδωσε το Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Στην ομιλία του, αποκάλυψε ο χώρος θα μετατραπεί σε ξενοδοχείο, παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να αξιοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο.

Την έκθεση διοργάνωσε, με τη βοήθεια ιστορικών, ερευνητών και εκπροσώπων του Πατριαρχείου, το Ίδρυμα Νήσων (Adalar Vakfi). Στην ομιλία του, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αναφέρθηκε στην ιστορία και την προσφορά του Ορφανοτροφείου, ενώ μίλησε εκτενώς και για την μελλοντική αξιοποίηση του χώρου ως ξενοδοχείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τόνισε πως δεν καρποφόρησαν οι πολλαπλές προσπάθειες του για την ανεύρεση του ιδιαίτερα υψηλού χρηματικού ποσού που χρειάζεται για τη διάθεσή του ξύλινου οικοδομήματος, το οποίο έχει καταρρεύσει σε πολλά σημεία.

«Απόψε σε αυτό το ανοιξιάτικο βραδινό βρίσκομαι ανάμεσα στους Πριγκηπιανούς, στους νησιώτες, στους συμπολίτες μας, μαζί με τον αγαπημένο αδελφό Άγιο Πριγκηπονήσων, τον κύριο Δήμαρχο και όλους εσάς τους εκλεκτούς παρόντες και μοιραζόμαστε ένα κοινό ενδιαφέρον, μια αγάπη, μια αγάπη. στοργή για αυτό το επιβλητικό κτίριο του Ορφανοτροφείου μας, που κράτησε μέσα στην αγκαλιά του τόσα ορφανά παιδιά της ομογένειας επί πολλές δεκαετίες. Μακαρίζουμε την αείμνηστη Ελένη Ζαρίφη, η οποία αγόρασε και προσέφερε στην Εκκλησία για να γίνει ορφανοτροφείο. Θυμούμαστε με ευγνωμοσύνη όλους τους διευθυντές και τους δασκάλους που προστάτευσαν και μόρφωσαν τα παιδιά της ομογενείας στον λόφο του Χριστού» σημείωσε αρχικά ο Οικουμενικός Πατριάρχης και προσέθεσε ενθυμούμενος την τότε εποχή:

«Όταν ήμουν μαθητής στη Χάλκη, πολλές φορές. Κυριακή απόγευμα, μετά τη λειτουργία και το φαγητό, ο επιμελητής της Σχολής, ο εκάστοτε, όποιος ήταν, μας έφερνε όλους μαζί τους μαθητές της Χάλκης, ανεβαίνουμε στο Ορφανοτροφείο, κάναμε παρέα με τα ορφανά παιδιά, παίζαμε μαζί τους μπάλα και έχω γλυκιές αναμνήσεις από εκείνα τα όμορφα. χρόνια. Πολλές φορές δεν πηγαίναμε την Κυριακή το απόγευμα στο Ορφανοτροφείο, αλλά πηγαίναμε στον Άγιο Σπυρίδωνα στη Χάλκη ή πηγαίναμε στην Αντιγόνη και στην Πρώτη και τέτοια εποχή το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο που άνοιγαν τα σχολεία, πηγαίναμε και κάναμε περίπατο και τρώγαμε κούμαρα. Εσείς οι νησιώτες τα γνωρίζετε και τα θυμάστε όλα αυτά»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν ήταν εύκολη η απόφαση»

Σε εκείνο το σημείο, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ευχαρίστησε «από καρδιάς φυσικά όλους τους Τούρκους φίλους μας, οι οποίοι συνέβαλαν στην προσπάθεια να αναδειχθεί και να μη λησμονηθεί το Ορφανοτροφείο μας, αλλά από την ομογένεια όλως ιδιαιτέρως τον άρχοντα κύριο Βίγκα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια προσπάθησε πάρα πολύ να βλέπει όλες τις απαιτούμενες άδειες, να επικοινωνήσει με την Europa Nostra, με τον Τούρκους επιστήμονα, τον καθηγητή πανεπιστημίου για να προετοιμάσει αυτό το οποίο τελικά καταλήξαμε ως Εκκλησία, ως Αγία και Ιερά Σύνοδος, να κάνουμε. Να μετατρέψουμε δηλαδή το κτίριο του Ορφανοτροφείου σε ένα προσοδοφόρο ξενοδοχείο, το οποίο θα αναβαθμίσει και την Πριγκηπόνησα».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξήγησε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς «όλες οι προσπάθειες που κάναμε για να συγκεντρώσουμε το απαιτούμενο υψηλό ποσό για την ανάκτηση του Ορφανοτροφείου, με σκοπό να μετατρέψουμε σε δύο διεθνή κέντρα -ένα για τον διαθρησκειακό διάλογο και ένα για τις οικολογικές μελέτες και έρευνες- απέτυχαν και στο τέλος της Εκκλησίας, μη έχοντας άλλη λύση, απεφάσισε να το μετατρέψει σε ξενοδοχείο. Βεβαίως, δεν ήταν μία εύκολη απόφαση, κυρίως από συναισθηματικής απόψεως, όμως μία επιβεβλημένη απόφαση προτού το κτίριο γίνει ένα με τη γη, προτού ισοπεδωθεί».

Το έργο, όπως ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ανέλαβε «μια τουρκική εταιρεία, σε συνεργασία με μία ελληνική εταιρεία και αυτό είναι πολύ συμβολικό, ότι το Ορφανοτροφείο τελικά γίνεται και ένα σύμβολο ενότητας, συνεργασίας και φιλίας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Και με τις προσπάθειες πάλι του κυρίου Βίγκα και των συνεργατών του θα δούμε όλοι μαζί να αρχίσουν σύντομα οι εργασίες, αφού εκδοθούν προηγουμένως οι απαραίτητες άδειες».

Σημειώνεται ότι στην εκδήλωση, που παρέστη ο οικείος Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, επιστήμονες, και πολλοί κάτοικοι της Πριγκήπου και της Πόλεως, χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος των Νήσων κ. Ali Ercan Akpolat, αλλά και ο Άρχων Μ. Χαρτοφύλαξ της Μ.τ.Χ.Ε. Εντιμολ. κ. Παντελεήμων Μπίγκας, που εργάζεται πολλά χρόνια πάνω στην υπόθεση του Ορφανοτροφείου.