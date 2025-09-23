Συμβαίνει τώρα:
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Λεωφόρο Ποσειδώνος την Τετάρτη λόγω εργασιών

Αυτές θα ισχύσουν κατά τις ώρες 22:00 έως 06:00 της επομένης μέρας
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, λόγω εκτέλεσης εργασιών κατά τις ώρες 22:00 έως 06:00 της επομένης στην Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Συγκεκριμένα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα προκαλέσουν μία προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ της Εισόδου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά και της Εισόδου Μαρίνας Αγίου Κοσμά, εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ κατά την διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το μέρος του οδοστρώματος που θα μένει ανοιχτό κάθε φορά.

Η ΕΛΑΣ ζητάει από τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Ελλάδα
