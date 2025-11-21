Kykloi by Priceless: Εκεί όπου η ελληνική γαστρονομία συναντά έναν αληθινά κοινωνικό σκοπό

Στην καρδιά της Αθήνας, εκεί όπου η παράδοση σμίγει με τη σύγχρονη δημιουργία, γεννήθηκε ένας χώρος που θέλει να μας συστήσει από την αρχή την έννοια του καλού φαγητού. Το Kykloi by Priceless δεν είναι απλώς ένα ακόμη εστιατόριο στο κέντρο της πόλης. Είναι ένας ολοζώντανος κύκλος ανθρώπων, ιδεών και γεύσεων που ενώνονται και γίνονται ένα, ξεκινώντας από την ελληνική γη και καταλήγοντας στο τραπέζι μας, με έναν σκοπό που ξεπερνά κατά πολύ την απόλαυση.

Από τη στιγμή που περνάει κανείς την πόρτα του εστιατορίου που στεγάζεται στην καρδιά του Κεραμεικού, στην οδό Βουτάδων 36, νιώθει μια αίσθηση οικειότητας, σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο και πάρα πολύ οικείο σπιτικό. Ο χώρος, γεμάτος φυσικά υλικά και λεπτομέρειες, αποπνέει μια ζεστασιά που μας προσκαλεί να καθίσουμε, να δοκιμάσουμε και τελικά να συνδεθούμε με όλα όσα συμβαίνουν σε αυτόν τον ξεχωριστό χώρο. Την ίδια στιγμή, η ανοιχτή κουζίνα αποκαλύπτει τη μαγεία της δημιουργίας μπροστά στα μάτια μας, φέρνοντάς μας πιο κοντά στους ανθρώπους που δίνουν ψυχή σε κάθε πιάτο.

Πίσω από το μενού βρίσκεται ο σεφ Παύλος Κυριάκης, ένας δημιουργός με βαθιά αγάπη για την ελληνική πρώτη ύλη και την παράδοση. Πιάτα εμπνευσμένα από τις γεύσεις με τις οποίες μεγαλώσαμε, με μια σύγχρονη ματιά που τιμά την απλότητα, τη γνώση και τη φροντίδα.

Κι αυτό ακριβώς συμβαίνει εδώ. Γιατί το Kykloi by Priceless δεν είναι μόνο ένας προορισμός γεύσης, αλλά μια ουσιαστική πρωτοβουλία με έναν πολύ σημαντικό σκοπό. Kι αυτό γιατί μέσα από τη στήριξη του προγράμματος ReStart, προσφέρει σε ανθρώπους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν και να εργαστούν στον χώρο της εστίασης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία με την ΜΚΟ Odyssea και έχει ήδη αλλάξει ζωές, δίνοντας σε περισσότερους από 300 ανθρώπους τα εφόδια για ένα νέο ξεκίνημα και μια θέση σε έναν κλάδο γεμάτο προοπτικές.

Πολλοί από τους απόφοιτους του προγράμματος εργάζονται σήμερα στην κουζίνα και τη σάλα του Kykloi by Priceless. Με τη συνεργασία και την καθοδήγηση του Παύλου Κυριάκη, εξελίσσονται καθημερινά, μαθαίνοντας όχι μόνο τεχνικές αλλά και την αξία της ομαδικότητας, της υπομονής και της πίστης στον εαυτό τους. Εδώ, κάθε πιάτο είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας, μιας κουζίνας όπου η γνώση μοιράζεται και η εξέλιξη έχει πρόσωπο ανθρώπινο.

Το Kykloi by Priceless είναι προσβάσιμο και ανοιχτό σε όλους. Ένας χώρος που γιορτάζει τη γεύση, τη φιλοξενία και τον άνθρωπο, προσκαλώντας να ζήσουμε ξανά και ξανά μια εμπειρία που μένει χαραγμένη στο μυαλό και την καρδιά μας όχι μόνο χάρη στις εξαιρετικές γεύσεις που απλόχερα μας προσφέρει, αλλά, κυρίως, χάρη στο βαθύτερο νόημα της. Γιατί εδώ, κάθε μπουκιά κρύβει μέσα της μια ιστορία αναγέννησης, μια υπενθύμιση ότι το φαγητό έχει τη δύναμη να μας ενώνει, να μας εμπνέει και να μας κάνει καλύτερους σε τόσα πολλά σημεία της καθημερινότητας μας. Γιατί όταν η γεύση έχει ψυχή, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.

Ανακαλύψτε και εσείς το Kykloi by Priceless στο κέντρο της Αθήνας και γίνετε κομμάτι αυτού του κύκλου γεύσης και σκοπού.

Το εστιατόριο λειτουργεί Τετάρτη έως Παρασκευή από τις 18:00 έως τις 00:30 και Σάββατο – Κυριακή από τις 12:00 έως τις 00:30.

Μάθετε περισσότερα στο www.kykloi.gr

Μπορείτε να κάνετε εύκολα την κράτηση σας στο resv.pro/kykloi .