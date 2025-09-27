Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Ο εγκέφαλος της σπείρας με κέρδη 8.000.000 ευρώ και οι ρόλοι των μελών της

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 6 άνδρες, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, με «λεία» που ξεπερνά τα 8.000.000 ευρώ, με τα βλέμματα των αρχών να είναι στραμμένα στον εγκέφαλο της σπείρας.

Ως αρχηγός του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών θεωρείται ένας 39χρονος Αλβανός, παλιός γνώριμος των αρχών για σωρεία αδικημάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο παρελθόν είχε βρεθεί αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων απόπειρα ανθρωποκτονίας και ληστείες κατά συναυτουργία, ενώ του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Τώρα φέρεται να είχε τον ρόλο του «εγκεφάλου» στο κύκλωμα.

Ο άνδρας, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχε συλληφθεί τον Δεκέμβριο του 2012, μετά από ένοπλη ληστεία σε σπίτι στη Νέα Ερυθραία και αντάλλαξε πυροβολισμούς με αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, με έναν αστυνομικό να τραυματίζεται. Για την σύλληψή του στην Πετρούπολη, επιστρατεύτηκε η ΕΚΑΜ, καθώς θεωρείται επικίνδυνος κακοποιός και ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η οργάνωση διακινούσε όχι μόνο τεράστιες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και παραγώγων της, αλλά και κοκαΐνη, κεταμίνη, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη (MDMA) και χάπια «ecstasy». Ο παράνομος τζίρος εκτιμάται ότι ξεπερνούσε τα 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ πιάστηκαν με πάνω από 1600 δενδρύλλια και πάνω από έναν τόνο κάνναβης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας η σπείρα δρούσε κυρίως σε Αττική και Αρκαδία ενώ εκτός από τη μεγάλη ποσότητα κάνναβης κατασχέθηκαν πιστόλια, ένα τουφέκι ενώ βρέθηκαν συνολικά 1.640 δενδρύλλια κάνναβης και πλήρως εξοπλισμένη φυτεία.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο σε σπίτια όσο και σε δύσβατη δασώδη περιοχή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1.640 δενδρύλλια κάνναβης,

1 τόνος, 161 κιλά και 161 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

4,3 γραμμάρια κοκαΐνης,

3,5 γραμμάρια κεταμίνης,

10 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA),

9 ναρκωτικά δισκία «ECSTASY»,

εξοπλισμός για καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης, όπως κόφτης, γάντια, γυαλιά, ποτιστήρι, σκαλιστήρι, σακί με λίπασμα κ.λπ.,

2 πιστόλια,

πολεμικό τυφέκιο,

χειροβομβίδα,

μαχαίρι, γεμιστήρες, 134 φυσίγγια,

4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

3 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

17 κινητά τηλέφωνα,

συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης,

12.250 ευρώ σε εμφανώς πλαστά χαρτονομίσματα και

120 ευρώ, 1.900 Λεκ Αλβανίας, 70 λίρες Αγγλίας, 22 δολάρια Η.Π.Α., 10 δολάρια Καναδά και 20 Ελβετικά φράγκα.

Οι ρόλοι και ο τρόπος δράσης

Ο 39χρονος αρχηγός, είχε αναλάβει τον συντονισμό των ενεργειών των μελών της οργάνωσης, την κάλυψη των αναγκών των καλλιεργειών, τη μεταφορά και τη διακίνηση των ναρκωτικών, την ανεύρεση των πελατών και την παραλαβή των κερδών.

Ακόμη μία 35χρονη που συνελήφθη ήταν υπεύθυνη για τις ασφαλείς μετακινήσεις του αρχηγού και για να βρίσκει χώρους για την αποθήκευση των ναρκωτικών, ενώ η 34χρονη ήταν η ταμίας της εγκληματικής οργάνωσης. Ακόμη μία γυναίκα συνελήφθη, μία 73χρονη που έκρυβε ποσότητες ινδικής κάνναβης στο σπίτι της στο Κερατσίνι.

Υπαρχηγός, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ήταν ένας 36χρονος επίσης Αλβανός, χωρίς ποινικό παρελθόν στη χώρα μας, ο οποίος κατηγορείται ότι «επέβλεπε τη φυτεία, αναλαμβάνοντας τη μεταφορά εργαλείων και υλικών απαιτούμενων για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης, εφοδίων και τροφίμων απαραίτητων για τη διαβίωση των καλλιεργητών που βρίσκονταν εντός της φυτείας, την επίβλεψη της ανάπτυξης των δενδρυλλίων κάνναβης, τη φύλαξη αυτής καθώς και την επιστασία των “εργατών” που βρίσκονταν εντός αυτής».

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών συνέλαβαν ακόμη τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους έναν 50χρονο όταν είχε συλληφθεί καθώς είχε κατηγορηθεί ξανά από τη Δίωξη Ναρκωτικών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατοχή ναρκωτικών ουσιών και για παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ είχε εμπλοκή σε ληστεία κ.ά. υποθέσεις.

Όπως διαπιστώθηκε, τα μέλη της οργάνωσης, είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης (modus operandi) κατά την οποία επέλεγαν δύσβατα σημεία που έκαναν τις καλλιέργειές τους, λάμβαναν μέτρα προφύλαξης και είχαν επαγγελματική υποδομή για την διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης και παραγώγων αυτής αλλά και άλλων ναρκωτικών.