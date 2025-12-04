Κυπαρισσία: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την απαγωγή του κτηνίατρου – Δύο αυτοκίνητα με πλάστες πινακίδες στο «μικροσκόπιο»

Νέες πληροφορίες και στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του 47χρονου κτηνιάτρου από την Κυπαρισσία, ο οποίος βίωσε εφιαλτικές στιγμές στα χέρια τεσσάρων ανδρών, οι οποίοι τον απήγαγαν και στη συνέχεια του απέσπασαν το πόσο των 25.000 ευρώ, το απόγευμα της Τρίτης (02/12) υπό την απειλή όπλου. Οι δράστες φαίνεται να έχουν καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο.

Η τρομακτική περιπέτεια για τον γνωστό κτηνίατρο άρχισε όταν μπήκε στο αυτοκίνητό του για να επιστρέψει σπίτι του στην Κυπαρισσία. Οι τέσσερις απαγωγείς, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, του έστησαν ενέδρα έξω από το σπίτι του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλησίασαν τον 47χρονο και πριν προλάβει να μπει σπίτι του, με χρήση βίας τον ανάγκασαν να μπει στο αυτοκίνητό τους, οδηγώντας τον σε μία ερημική παραλία της περιοχής.

Με την απειλή όπλου,οι δράστες καταφέρνουν να αποσπάσουν πληροφορίες για τα χρήματα που έκρυβε στα σπίτια του. 25.000€ στην Κυπαρισσία και 200.000€ στο πατρικό του στην Αθήνα.

Με γρήγορες κινήσεις, όπως κατήγγειλε ο ίδιος στην Αστυνομία, δύο από τους δράστες αποχώρησαν από το σημείο και κατευθύνθηκαν προς το σπίτι του στην Κυπαρισσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι κινήσεις τους επαγγελματικές. Πήραν τα χρήματα που είχε κρυμμένα ο 47χρονος και καθάρισαν τον χώρο με χλωρίνη, εξαφανίζοντας κάθε ίχνος τους.

Όπως φαίνεται στα δύο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Live News, οι δράστες χωρίζονται σε δύο αυτοκίνητα. Στο ένα βίντεο, τα δύο αμάξια ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής το ένα το άλλο.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο κτηνίατρος στην Αστυνομία, στο μπροστινό έβαλαν και τον ίδιο. Προορισμός το πατρικό στην Αθήνα. Στόχος τους τα 200.000 ευρώ. Στο άλλο βίντεο ντοκουμέντο, τα δύο αυτοκίνητα περνούν από βενζινάδικο λίγο πριν από το Βασιλικό.

Λίγα λεπτά αργότερα, η περιπέτεια του 47χρονου τελειώνει, καθώς ο ίδιος προσποιείται ότι λιποθυμά. Οι δράστες τον εγκατέλειψαν σε ένα ξέφωτο, αφήνοντας εκεί και το αυτοκίνητό του, κρατώντας ωστόσο τα κλειδιά.

«Ήρθε κατά τις 23:00 χτυπημένος και κάλεσαν την Αστυνομία», λέει αυτόπτης μάρτυρας.

«Μπήκε μέσα ξυπόλητος και είπε παιδιά ‘με απήγαγαν’. Χτυπημένος όχι, αλλά μπήκε λερωμένος».

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί έντρομη την περιπέτεια του κτηνιάτρου, την στιγμή που οι Αρχές έχουν ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.